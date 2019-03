Plan directeur du parc La Fontaine - Montréal remporte un Prix d'excellence de l'Association des architectes paysagistes du Canada





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se voit décerner aujourd'hui un Prix d'excellence pour le Plan directeur du parc La Fontaine, par l'Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC). Cette distinction souligne l'excellence des professionnels de la métropole dans la planification et l'analyse de la conception d'un espace vert emblématique. Le Plan directeur a tiré profit de l'appropriation citoyenne et de la valeur patrimoniale exceptionnelle du lieu. Salué du public, des instances et des comités d'experts, il dresse un plan d'action sur une période de dix ans.

« Le parc La Fontaine tient une place privilégiée dans le coeur des Montréalaises et Montréalais, sa revalorisation nécessitait une planification concertée. Fruit d'activités citoyennes et de la collaboration de nombreux acteurs de la Ville de Montréal, l'élaboration du Plan directeur en amont du Plan d'action s'avérait essentielle. Ce prix témoigne du grand talent de nos équipes et nous sommes fiers de la qualité du travail accompli. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet d'envergure », explique Luc Ferrandez, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et membre du comité exécutif, responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets.

Faisant suite au Plan directeur, le Plan d'action du parc La Fontaine prévoit, pour les dix prochaines années, une série de chantiers successifs. Le premier a débuté à l'automne 2018 avec le déplacement transitoire de la piste cyclable à l'extérieur du parc, en bordure de l'avenue du Parc-La Fontaine. Il sera suivi par la reconstruction du théâtre de Verdure, l'aménagement du pôle Famille et la réhabilitation de la fontaine lumineuse. Plus d'une dizaine d'autres projets viendront compléter la réhabilitation complète du parc d'ici 2028, une vaste transformation évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars.

« Au-delà de la planification, le Plan directeur servira de modèle pour l'élaboration des Plans directeurs du Réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. De la concertation publique au graphisme du document, son format a été pensé pour se décliner dans une formule adaptable », ajoute Luc Ferrandez.

Le Plan directeur et le Plan d'action du parc La Fontaine sont accessibles en ligne sur realisonsmtl.ca.

