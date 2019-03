Le Canada et le Québec contribuent à bonifier l'offre sportive et récréative à Témiscouata-sur-le-Lac





TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 18 mars 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui incitent la population à adopter un mode de vie sain, qui permettent aux collectivités d'être plus inclusives et qui contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, confirment un appui financier gouvernemental de près de 9,6 millions de dollars pour la construction d'un aréna dans le secteur Cabano et d'un centre communautaire, sportif et événementiel dans le secteur Notre-Dame-du-Lac.

L'aréna Phil-Latulippe, qui s'est effondré en avril 2017, sera reconstruit et comprendra notamment une patinoire, une estrade d'environ 800 places, des chambres des joueurs, un restaurant, un atelier d'aiguisage et des espaces administratifs. Quant au nouveau centre communautaire, sportif et événementiel, il sera doté, entre autres, de salles polyvalentes, d'un espace intergénérationnel et d'un stationnement d'environ 125 espaces. Il abritera également un centre d'interprétation de l'autoroute Claude-Béchard. Une fois les travaux complétés, les résidents de Témiscouata-sur-le-Lac pourront profiter d'une offre sportive et récréative plus variée, dans des installations spacieuses et modernes.

« Les administrations locales sont les mieux placées pour connaître les besoins de leurs collectivités. C'est en faisant preuve d'écoute et de flexibilité que le projet de Témiscouata-sur-le-Lac a pu être révisé afin de reconstruire l'aréna et d'aménager un centre communautaire. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures récréatives pour favoriser un mode de vie sain et aider à bâtir des communautés dynamiques. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« En travaillant conjointement avec ses partenaires du milieu municipal, notre gouvernement agit concrètement pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Investir dans les infrastructures et dans la diversification des services en sports, en loisirs et en culture, c'est contribuer à l'attractivité des villes et des régions. »

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest

« Notre gouvernement souhaite assurer un large accès aux infrastructures sportives et de loisir. Nous voulons ainsi que la population, notamment nos jeunes, pratique de façon régulière des activités physiques s'inscrivant dans un mode de vie physiquement actif. Mais surtout, nous voulons que ces infrastructures soient adaptées aux besoins et à la réalité de la population. Cet investissement à Témiscouata-sur-le-Lac en est un parfait exemple. »

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest

« Notre gouvernement, sensibilisé aux réalités de ses régions, est fier de contribuer à ce projet d'infrastructures sportives. Cet investissement, qui est une nécessité, permettra de répondre aux besoins des citoyens et des organismes sportifs du Témiscouata. »

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif

« Nous sommes heureux de l'annonce des gouvernements pour un projet qui offrira des infrastructures complémentaires et tournées vers l'avenir, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. »

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, M. Gaétan Ouellet

Rappelons qu'en mai 2017, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé une contribution financière de près de 9,6 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de l'aréna Jacques-Dubé pour y aménager un centre communautaire. Depuis cette annonce, la Ville de Témiscouta-sur-le-Lac a modifié son projet. L'aide financière gouvernementale demeure toutefois la même.

et du Québec ont annoncé une contribution financière de près de 9,6 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de l'aréna Jacques-Dubé pour y aménager un centre communautaire. Depuis cette annonce, la Ville de Témiscouta-sur-le-Lac a modifié son projet. L'aide financière gouvernementale demeure toutefois la même. L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectivités, un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

