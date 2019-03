PANTTERFLY utilise la fleur d'iris pour évoquer l'élégance royale et la mode dans sa nouvelle collection et explore ainsi le charme subtil des femmes orientales





SHENZHEN, Chine, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- La grande marque de mode PANTTERFLY a organisé un défilé de mode haute couture placé sous le thème de l'iris pour promouvoir sa collection automne-hiver 2019. Ce défilé a eu lieu le 17 mars 2019 pendant la Semaine de mode de Shenzhen. Les participants se sont embarqués dans un voyage romantique vers la mode haute couture la plus élégante dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée de l'évènement, soulignant l'attention que le spectacle a suscitée chez les créateurs, les professionnels et les journalistes de renom de la communauté mondiale de la mode.

Dans la mythologie grecque, l'iris est l'incarnation et la déesse de l'arc-en-ciel. PANTTERFLY, une marque de mode emblématique qui incarne l'idylle, l'élégance et le pouvoir des femmes, a choisi l'iris comme thème autour duquel articuler sa nouvelle collection afin de mettre en valeur la vie magnifique de la violoncelliste Jacqueline du Pré. Les éléments en forme d'iris aux couleurs éclatantes, confectionnés par les créateurs et mêlés à une délicate broderie orientale faite à la main, ont pris vie dans les tissus créés par les plus grands stylistes européens. Les silhouettes vives et acérées de chaque pétale exsudent des sentiments forts et positifs sur la beauté de la vie.

Les créateurs ont non seulement tiré parti des associations d'idées romantiques qui nous viennent à l'esprit lorsque nous observons la fleur, mais ils ont aussi utilisé l'iris pour mettre en valeur la délicatesse des tissus et la sensation de confort qu'ils procurent. Les riches tissus choisis par les créateurs des collections haute couture de Chanel et Dior, ainsi que d'autres marques de mode de luxe, ornés de cristaux Swarovski scintillants et d'un motif iris coquet, associés à la technique du dyapiag, à un artisanat délicat et à une sensation douce au toucher, ont contribué à imprégner une touche artistique sur ces vêtements

Depuis sa création en 2012, PANTTERFLY a suscité une grande attention et au cours des sept dernières années, elle est devenue une marque de mode haut de gamme ayant pignon sur rue. Pan Rong, fondatrice de PANTTERFLY, diplômée de l'Istituto Marangoni en Italie, a réalisé que son sens de la mode remonte aussi loin qu'elle s'en souvienne. Elle a expliqué : « Pour que la mode soit authentique, elle doit être intemporelle et imprégnée d'un charme esthétique ». La couturière intègre les éléments classiques qu'elle affectionne dans ses créations auxquelles elle donne une touche novatrice avec des tissus de grande qualité, des silhouettes inspirées par l'Asie et un savoir-faire délicat dans le but de refléter la noblesse, l'élégance, la virtuosité intellectuelle et la féminité subtile des femmes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/837145/PANTTERFLY.jpg

