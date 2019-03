Calldorado annonce la nomination d'un co-CEO





Calldorado, société danoise de technologie mobile, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mathias Schrøder au poste de Co-Chief Executive Officer, avec effet immédiat. M. Schrøder est Chief Operating Officer depuis qu'il a cofondé la société en avril 2016. Auparavant, M. Schrøder a occupé le poste de COO de la maison d'édition autrichienne CIAmedia GmbH et de Chief Product Officer chez adaffix GmbH.

Calldorado connaît une croissance exponentielle depuis sa création en 2016 et a rejoint le programme ELITE de la Bourse de Londres pour les entreprises à forte croissance. "Notre capacité à exécuter rapidement et efficacement a été un facteur déterminant dans la croissance accélérée de Calldorado. Avec Mathias comme co-CEO, Calldorado renforce son pouvoir d'exécution et sa capacité d'innovation," déclare Claudia Dreier-Poepperl, CEO et fondatrice de Calldorado.

Depuis la fondation de Calldorado, Mathias a été le moteur du développement de produits et des opérations commerciales depuis le siège social de la société à Copenhague, au Danemark, et a été un élément vital de la stratégie et de la croissance de la société.

"C'est un grand honneur d'être nommé co-CEO du Calldorado avec Claudia Dreier-Poepperl," commente Mathias Schrøder. "Chez Calldorado, nous mettons un point d'honneur à combiner une technologie de pointe et un service de qualité supérieure pour nos clients. J'ai hâte d'amener Calldorado à sa prochaine étape de croissance et de lancer de nouveaux produits sur le marché."

A propos de Calldorado

Calldorado permet aux propriétaires d'applications d'atteindre leurs objectifs en optimisant la valeur de la durée des utilisateurs d'application. La société a été créée en 2016. Son siège se situe à Copenhague, au Danemark, et sa portée est mondiale. La société accompagne les éditeurs d'applications du monde entier. À la suite d'une série d'acquisitions et d'expansion, Calldorado a étendu sa portée et intensifié son influence dans l'écosystème des applications mobiles, en gérant son propre portefeuille d'applications et en faisant l'acquisition d'applications d'éditeurs tiers et exploitant une plateforme d'investissement pour applications.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 13:15 et diffusé par :