IDEAL INDUSTRIES, INC. acquiert les systèmes de commande d'éclairage commercial et d'éclairage intelligent de Cree





SYCAMORE, Ill., 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL INDUSTRIES, INC. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Cree Lighting, qui comprend les activités dispositifs d'éclairage LED, lampes et solutions de commande d'éclairage intelligent pour les applications commerciales, industrielles et grand public de Cree, Inc. (CREE ? NASDAQ). Cree a annoncé le changement de propriété imminent dans un communiqué plus tôt ce matin. IDEAL acquiert également les droits d'utilisation et d'exploitation sous la marque Cree Lightingtm.



Cree Lighting deviendra une division d'exploitation distincte d'IDEAL et continuera à être dirigée par la direction actuelle. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2019.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Cree Lighting au sein de la famille IDEAL », a déclaré Jim James, Président-directeur général d'IDEAL INDUSTRIES, INC. « Nous sommes en train de procéder à l'acquisition d'une organisation très spéciale prête à connaître un succès durable et nous sommes impatients d'aider Cree Lighting à réaliser son plein potentiel ».

IDEAL est une entreprise familiale de 103 ans, gérée d'une manière professionnelle qui entretient des liens étroits avec l'industrie électrique. IDEAL connaît depuis longtemps des innovations et des acquisitions réussies et opère dans une perspective générationnelle à long terme. Cree Lighting deviendra la 20e unité d'exploitation de la marque IDEAL.

Craig Atwater, Vice-président directeur et Directeur général de Cree Lighting, et l'équipe de Cree Lighting rejoindront IDEAL, et les activités continueront d'être exercées à partir de Durham (Caroline du Nord), Racine (Wisconsin) et d'autres sites internationaux. Au cours des deux dernières années, Atwater et son équipe ont guidé le retour de l'organisation à l'excellence opérationnelle et innovante.

« C'est une excellente occasion pour nous tous chez Cree Lighting, nos partenaires de distribution et nos clients », a déclaré Atwater. « L'engagement de la famille IDEAL en faveur d'une croissance durable à long terme est évident tout au long de l'histoire de la société. À bien des égards, faire partie de la famille IDEAL ramène Cree Lighting à ses fondements et valeurs les plus anciens. Nos collaborateurs et partenaires verront qu'IDEAL est un puissant atout culturel et stratégique pour Cree Lighting ».

La transaction ajoute une marque mondiale largement reconnue, réputée pour son innovation et une solide gamme de produits au portefeuille d'IDEAL. Cree Lighting apporte également à la société un réseau d'agences d'éclairage très performant et une équipe de vente, une capacité de fabrication importante à Racine (Wisconsin), une équipe de direction et une organisation solides, ainsi qu'une part importante du marché mondial en croissance de l'éclairage commercial.

« Nous pensons que le marché mondial de l'éclairage commercial s'approche d'une phase de transformation. Les propriétaires de bâtiments, les architectes et les ingénieurs souhaitent clairement des solutions à grande échelle, intelligentes, durables et humaines. Mais nous les voyons revenir à des marques fortes comme Cree, capables d'offrir de manière constante et fiable des performances supérieures, un support client et une excellence technique », a déclaré James. « Nous prévoyons qu'avec notre soutien et notre expertise, Cree Lighting prospérera dans ces conditions de marché en évolution ».

James a déclaré qu'il espérait que la société trouverait des opportunités de croissance supplémentaires avec SmartCast® Technology de Cree Lighting et le système de commande sans fil Audacy® désormais installés à Wrigley Field à Chicago, au PetCo Park de San Diego, au stade Broncos du Mile High de Denver et dans d'autres lieux de grande envergure aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande.

À propos d'IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. est une entreprise familiale mondiale et diversifiée qui conçoit et fabrique des produits et des outils de qualité supérieure pour les artisans professionnels des secteurs de l'électricité, du traitement du fil, des communications de données, de l'aérospatiale, de l'automobile et de la construction. La société, qui a 103 ans, a été fondée en 1916 dans le but de nouer des relations idéales avec les clients, les employés et les communautés. La société a constamment grandi et s'est développée à travers quatre générations de propriété familiale.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur https://www.idealindustries.com/.

À propos de Cree, Inc.

Cree est un innovateur dans les semi-conducteurs de puissance et la radiofréquence (RF) Wolfspeed®, les LED de classe éclairage et les produits d'éclairage. Les familles de produits Wolfspeed de Cree comprennent des matériaux SiC, des dispositifs de commutation de puissance et des dispositifs RF destinés aux applications telles que les véhicules électriques, les onduleurs à recharge rapide, les alimentations électriques, les télécommunications, et les secteurs militaire et aérospatial. Les familles de produits à LED de Cree comprennent des puces à LED bleues et vertes, des LED à haute luminosité et des LED de puissance de classe éclairage destinées aux applications d'éclairage intérieur et extérieur, d'écrans vidéo, de transport et d'éclairage spécial. Les systèmes d'éclairage à LED et les lampes de Cree sont destinés aux applications intérieures et extérieures.

Pour de plus amples informations sur les produits et la Société, veuillez-vous reporter à https://www.cree.com/.

CONTACT PRESSE :

Mike Grossman

312.560.1171

mgrossman@sccadv.com

Paige Robinson

612.816.1021

probinson@sccadv.com





Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 13:15 et diffusé par :