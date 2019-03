Avis aux médias/ Occasion d'entrevue : Spécialistes d'IG Gestion de patrimoine disponibles à commenter le budget fédéral de 2019





WINNIPEG, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Finances, Bill Morneau, présentera le budget fédéral de 2019 ce 19 mars. IG Gestion de patrimoine, un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées, dispose d'une solide équipe de spécialistes disponibles pour commenter des aspects particuliers susceptibles d'être touchés par le budget et pour aider les Canadiens à mettre les choses dans leur contexte.

Les sujets qu'ils peuvent aborder comprennent :

Les occasions d'investissement et le choix de placements judicieux

La fiscalité des particuliers et des entreprises

Les régimes et le revenu de retraite

L'incidence sur les petites et moyennes entreprises

La philanthropie et les dons de bienfaisance

Porte-paroles d'IG Gestion de patrimoine disponibles :

Jack Courtney, vice-président, Planification financière avancée

Blair Evans, directeur général, Planification fiscale et successorale

Lucie Gervais, directrice générale, Planification fiscale et successorale

Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG

Normand Verville, vice-président adjoint, Planification fiscale et successorale

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 88 milliards de dollars au 28 février 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total d'approximativement 158 milliards de dollars au 28 février 2019.

