Principales questions posées à l'Agence pendant la période de production des déclarations





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Chaque année, pendant la période de production des déclarations de revenus, des Canadiens appellent l'Agence du revenu du Canada pour lui poser diverses questions. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus souvent posées pendant cette période. On vous renverra, dans la plupart des réponses, aux services en ligne de l'Agence, comme Mon dossier, ou à ses applications mobiles MonARC ou MesPrestations ARC.



Questions les plus souvent posées

Comment puis-je mettre à jour mon adresse?

Vous pouvez le faire au moyen de Mon dossier, de MonARC ou de MesPrestations ARC, ou par téléphone au 1-800-959-7383. Vous pouvez aussi remplir le formulaire RC325, Demande de changement d'adresse , ou préparer une lettre dans laquelle vous incluerez votre numéro d'assurance sociale, votre nouvelle adresse, la date de votre déménagement et votre signature. Envoyez ensuite le formulaire ou la lettre par la poste ou par télécopieur à votre centre fiscal.

Comment puis-je mettre à jour mon état civil?

Vous pouvez le faire au moyen de Mon dossier, de MonARC ou de MonPrestations ARC, ou par téléphone au 1-800-387-1194. Vous pouvez aussi remplir le formulaire RC65, Changement d'état civil, et l'envoyer à votre centre fiscal.

Quel est mon solde dû? Quand aurai-je mon remboursement?

Dans les deux cas, il vous suffit de consulter Mon dossier ou MonARC. Notez que MonARC vous donnera aussi d'autres précisions sur votre remboursement, comme la méthode de paiement (par dépôt direct ou par chèque), la date d'envoi et le montant remboursé. Pour en savoir plus sur votre remboursement, vous pouvez aussi communiquer avec le Système électronique de renseignements par téléphone, au 1-800-267-6999, de la mi-février à décembre 2019.

Comment puis-je obtenir une copie de mon avis de cotisation ou de nouvelle cotisation?

La façon la plus rapide et la plus facile est d'aller dans Mon dossier. Vous pourrez voir et imprimer des renseignements figurant sur l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation concernant la plus récente déclaration de revenus et de prestations que vous avez produite ou celles des 9 années d'avant.

Vous pouvez recevoir votre courrier fiscal par voie électronique. Pour vous inscrire à ce service, allez dans Mon dossier, MonARC ou MesPrestations ARC et sélectionnez l'option permettant de gérer votre courrier en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire en indiquant votre adresse courriel dans votre déclaration. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel lorsque votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou tout autre document provenant de l'Agence est consultable en ligne. Allez à Courrier en ligne pour en savoir plus.

Que dois-je faire pour m'inscrire au dépôt direct?

Vous pouvez vous y inscrire au moyen de Mon dossier, de MonARC ou de MesPrestations ARC, ou par l'entremise de votre institution financière (si vous êtes un membre de Desjardins ou un client de TD Canada Trust). Vous pouvez aussi remplir le Formulaire d'inscription au dépôt direct au Canada ou composer le 1?800?959?7383.

Grâce aux services en ligne de l'Agence, il est plus facile de produire votre déclaration et de gérer votre dossier fiscal

Les services en ligne de l'Agence sont rapides, faciles à utiliser et sécurisés. Vous pouvez vous en servir pour produire votre déclaration de revenus et de prestations, faire un paiement, savoir où en est le traitement de votre déclaration, vous inscrire au courrier en ligne, demander des prestations pour enfants et plus encore. Profitez de toutes les options libre-service de l'Agence en vous inscrivant dès aujourd'hui à ses services en ligne et commencez à gérer votre dossier fiscal en ligne!

Si vous voulez vous inscrire à Mon dossier, à MonARC ou à MesPrestations ARC, sélectionnez « S'inscrire à l'ARC » du service choisi. Vous devrez fournir tout ce qui suit :

votre numéro d'assurance sociale;

votre date de naissance;

votre code postal ou code ZIP actuel;

un montant que vous avez inscrit dans l'une des deux plus récentes déclarations de revenus et de prestations que vous avez produites : ayez-les donc en main étant donné que la ligne demandée variera selon l'année d'imposition.

Soyez branché

Suivez :

Facebook

@AgenceRevCan

LinkedIn

YouTube

listes d'envoi électronique

fils RSS

Pour plus de renseignements

Personnes-ressources pour les médias - Agence du revenu du Canada

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 12:46 et diffusé par :