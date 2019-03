Le système d'échange Bitsane cote la crypto-monnaie EOS





- Des paires de devises uniques peuvent désormais être échangées

DUBLIN, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Bitsane, système européen d'échange de crypto-monnaies a coté EOS, cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation du marché, le mardi 12 mars. La plateforme Bitsane offre la possibilité d'échanger EOS par paires avec les devises suivantes : BTC, ETH, EUR, USD, USDT, ETC, XRP, BCHSV.

Bitsane est la seule plate-forme qui permet la négociation des paires EOS/ETC et EOS/BCHSV. L'arrivée de ces nouvelles paires dans le système Bitsane va améliorer l'accessibilité des traders et offrir un plus grand nombre d'opportunités. Bitsane porte une attention particulière aux réactions et dote la plate-forme de toute une gamme de méthodes de négociation basées sur les préférences de l'utilisateur. Le lancement d'un plus grand nombre de paires d'échanges se traduit par une réduction du temps et de l'argent nécessaires pour réussir la négociation.

Pourquoi échanger EOS ?

Block.one a révélé le protocole blockchain EOS.IO pour déployer des applications décentralisées. Le protocole a été publié en qualité de logiciel en open source le 1er juin 2018. Un milliard de jetons (« tokens ») ont été distribués par block.one sous la forme de jetons ERC-20, qui garantissent que la crypto-monnaie native sera largement distribuée lors du lancement. Cette distribution a permis à tout un chacun d'initier la blockchain EOS.

EOS attire les investisseurs. Cette crypto-monnaie a développé un système innovant d'attraction de capitaux tiers : les capacités potentielles du système sont réparties entre tous les utilisateurs du réseau en fonction du nombre de jetons EOS disponibles. Autrement dit, si un utilisateur dispose d'un nombre donné de jetons, il a automatiquement le droit de gérer les ressources correspondant à ce nombre donné, ce qui lui ouvre des possibilités de gains considérables. Les détenteurs de jetons bénéficient également des avantages suivants :

Ils peuvent faire payer les transactions effectuées dans le système ;

Ils ont accès aux stockages dans la blockchain ;

Ils bénéficient de l'impact sur la gestion du système ;

Ils ont accès aux applications développées dans le système et aux utilisateurs de celles-ci ;

Ils peuvent recevoir des dividendes d'EOS ;

Ils peuvent bénéficier d'« Airdrop », à savoir de distribution de crypto-monnaies existant dans le système.

EOS est le fruit d'une idée innovante. Si elle est mise en oeuvre conformément aux promesses déclarées, la crypto-monnaie EOS peut devenir une étape totalement nouvelle dans le développement de la technologie blockchain et apporter des perspectives sous la forme de revenus considérables aux détenteurs de jetons et aux investisseurs de l'entreprise.

À propos de Bitsane

Bitsane est une plate-forme européenne d'échange de crypto-monnaies qui a été lancée en 2016.

L'entreprise continue d'élargir son offre de services et de proposer de nouvelles fonctions, en portant une attention particulière à la stabilité, la sécurité et la convivialité.

Plus de 20 crypto-monnaies très prisées sont disponibles sur la plate-forme d'échange, notamment BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH, BSV, pour ne citer que celles-ci. Un système pratique d'échange multidevises, la possibilité de modifier des ordres actifs et un système de sécurité avec stockage à froid offrent une base parfaite pour permettre une négociation active.

Pour en savoir plus : https://bitsane.com

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 12:35 et diffusé par :