La Caisse bonifie son offre en intelligence artificielle





Création d'un fonds de 250 M$ entièrement dédié à l'IA

MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce la création d'un fonds entièrement dédié aux entreprises québécoises performantes en intelligence artificielle. Doté d'une enveloppe de 250 M$, le Fonds CDPQ-IA vise à propulser la croissance des entreprises dont l'offre de produits repose sur le développement de l'IA et à accélérer la commercialisation de solutions en intelligence artificielle.

« Alors que Montréal est en train de s'imposer comme un pôle d'excellence mondial en matière d'intelligence artificielle, il faut bonifier notre offre et intensifier notre appui en financement et en accompagnement des entreprises québécoises en IA, et ce, à différentes phases de leur croissance, affirme Charles Émond, premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale de la Caisse. Les solutions développées en intelligence artificielle, dont ce fonds vise à favoriser la commercialisation, revêtent une importance hautement stratégique pour tous les secteurs de notre économie. »

Ce fonds, piloté par l'équipe Capital de risque et technologies de la Caisse, est destiné aux sociétés technologiques ayant démontré un modèle d'affaires solide ainsi qu'une capacité de maintenir une forte croissance. Ces entreprises devront avoir une équipe de direction bien établie et compter sur une équipe dédiée et expérimentée en IA.

Au fil des dernières années, la Caisse a investi dans plusieurs fonds de capital de risque1 qui ciblent notamment les entreprises en intelligence artificielle en phase de démarrage. Le Fonds CDPQ-IA permettra entre autres de soutenir le développement des entreprises les plus prometteuses issues de ces fonds lorsqu'elles atteindront la phase de croissance.

Notons qu'en 2018, cette stratégie de co-investissement aux côtés des fonds de capital de risque dont la Caisse est commanditaire a mené à des investissements directs de la Caisse dans des entreprises en IA, telles qu'Hopper (fonds : BrightSpark), TrackTik (fonds : iNovia) ou encore Breather (fonds : Real Ventures). Le Fonds CDPQ-IA permettra notamment de réaliser de nouvelles transactions de ce type.

En complément de ce nouveau fonds qui s'adresse aux entreprises technologiques en croissance, la Caisse a aussi annoncé dernièrement une série d'initiatives et de partenariats qui visent les jeunes entreprises en IA, en phase de démarrage.

La Caisse, en collaboration avec Mila (Institut québécois d'intelligence artificielle), a créé l'Espace CDPQ | Axe IA pour accueillir neuf startups provenant de secteurs innovants. Elles auront ainsi accès aux ressources académiques de Mila ainsi qu'aux conseils, à l'encadrement et au réseau des experts de la Caisse et de l'Espace CDPQ, afin d'accélérer la commercialisation de leurs solutions technologiques en IA. De plus, la Caisse disposera sous peu d'un laboratoire, à même les locaux de Mila, qu'elle pourra mettre à la disposition de certaines entreprises en portefeuille qui ont un programme clairement défini lié à l'intégration de l'IA.

L'Espace CDPQ, filiale de la Caisse, est également partenaire fondateur du Creative Destruction Lab Montréal qui, en s'appuyant sur de vastes réseaux universitaires et industriels, propulse le développement d'entreprises technologiques en IA à fort potentiel de croissance.

Notons également que NextAI, un programme d'innovation pour la création d'entreprises en intelligence artificielle et la commercialisation de technologies, figure parmi les nouveaux collaborateurs de l'Espace CDPQ. Présent à Montréal et à Toronto, NextAI vise l'accélération et le développement des entreprises à l'étape d'amorçage ou de démarrage. NextAI s'adresse aux équipes qui commercialisent la recherche sur l'IA et qui veulent bâtir des entreprises mondiales.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

_____________________

1 iNovia, Real Ventures, BrightSpark, White Star Capital, Relay Ventures, Georgian Parners, RV Orbit, Luge Capital, InnovExport, Anges Québec Capital,CTI Science de la Vie et Lumira Ventures

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 11:30 et diffusé par :