Avis aux médias : La population étudiante organise un débrayage à l'échelle de la province pour manifester son opposition à l'attaque du gouvernement de Ford contre la démocratie étudiante

TORONTO, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les étudiantes et étudiants de toutes les régions de l'Ontario planifient des débrayages sur les campus afin de manifester leur opposition au plan du gouvernement de Ford d'éliminer le financement des syndicats étudiants et de réduire de 600 millions de dollars le financement pour le Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO).



QUI : Étudiantes et étudiants des collèges et des universités de l'Ontario.

QUAND : Le mercredi 20 mars 2019 à 12 h

OÙ : Sur les campus des collèges et des universités de toutes les régions de l'Ontario, notamment :

Université d'Algoma

Université Carleton

Collège Fanshawe

Collège George Brown

Collège d'arts et de design de l'Ontario

Université Ryerson

Université Trent

Université de Toronto à Mississauga :

Université de Toronto, St. George :

Université Western

Université Wilfrid Laurier

Université York

Université de Windsor

(Il se peut que d'autres débrayages soient organisés d'ici le 20 mars. Pour une liste à jour, reportez-vous à la page d'activités dans Facebook « Walk out ? Débrayage des étudiantes et étudiants », à : https://www.facebook.com/events/1934474343318023/?ti=cl)

QUOI : Les étudiantes et étudiants sont encouragés à sortir de leur salle de cours pour participer aux manifestations assises, aux rassemblements et aux autres manifestations afin de faire opposition au plan du gouvernement provincial d'éliminer le financement des syndicats étudiants par le biais de la mesure en faveur de la liberté de choix chez les étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative ? SCI) et de réduire de plus de 600 millions de dollars le financement pour le RAFEO.

Un débrayage est une forme de protestation utilisée par les étudiantes et étudiants, par les travailleuses et travailleurs ou par les membres de la communauté pour faire passer un message percutant. Un débrayage a pour but de manifester une désapprobation ou un mécontentement général à l'égard des décisionnaires et de perturber les activités quotidiennes.

Ce débrayage est une escalade d'actions entreprises par les étudiantes et étudiants de toute la province depuis que le gouvernement de Ford a annoncé, le 17 janvier, des réformes radicales dans le secteur postsecondaire.

Revendications des étudiantes et étudiants

L'offre de plus de bourses, pas des prêts;

L'élimination des frais de scolarité pour tous les étudiants et étudiantes;

L'augmentation du financement public de l'éducation postsecondaire;

La protection des voix étudiantes indépendantes.

La défense du droit d'association.

Données en bref :

Le 17 janvier, le gouvernement de Ford a annoncé une réduction des frais de scolarité de 10 pour cent, parallèlement à des compressions majeures dans le RAFEO et à la création d'un nouveau cadre pour les frais afférents qui rendra optionnels de nombreux frais étudiants, dont l'adhésion aux syndicats étudiants.

En 2018-2019, en vertu du programme de bourses précédent du RAFEO, plus de 234 000 étudiantes et étudiants ont accédé aux bourses qui couvraient le coût complet des frais de scolarité.

Lors d'un rassemblement organisé par la FCEE-Ontario le 19 février à Queen's Park, 34 députées et députés provinciaux du NPD, du Parti libéral et du Parti vert ont signé une pétition demandant l'annulation du plan de Ford pour les études postsecondaires et l'élimination des frais de scolarité.

Des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants ont rencontré des députées et députés provinciaux dans le cadre de la semaine de pression annuelle de l'organisation, du lundi 25 février au jeudi 28 février 2019. Malgré de multiples invitations, ni le premier ministre, Doug Ford, ni la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton, n'ont accepté de rencontrer les étudiantes et étudiants.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario unit plus de 350 000 membres des collèges et des universités de toutes les régions de la province.

Pour plus de renseignements :

Nour Alideeb, présidente, au 416 925-3825

Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques au 416 925-3825 ou au 306 852-0128

