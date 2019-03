Parcours Développement durable Montréal - La Ville de Montréal dévoile les 20 entreprises sélectionnées pour l'édition 2019





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le Conseil des industries durables, en collaboration avec le gouvernement du Québec et la firme Ellio, ont donné aujourd'hui le coup d'envoi à l'édition 2019 du Parcours Développement durable Montréal. Cet événement s'est tenu en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que de représentants des gouvernements et de la Ville, des partenaires du Parcours, des membres de la communauté d'affaires et autres invités de marque.

« Nous sommes fiers d'appuyer pour une deuxième année ce projet structurant qui contribue au rayonnement de Montréal, notamment en renforçant son image de ville durable, de savoir et d'innovation. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre du projet international Femmes pour le Climat (Women4Climate) qui vise à accélérer l'implication des femmes face aux enjeux reliés aux changements climatiques des villes du C40 », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Pour intégrer les principes du développement durable et pour répondre aux besoins d'un marché du travail en constante évolution, les entreprises doivent être ouvertes à l'idée de revoir leurs façons de faire, que ce soit en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines ou de développement des compétences. Je suis heureux que mon ministère soutienne un projet qui encourage des PME et en inspire d'autres à être proactives pour relever ces défis », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Le Parcours vise à offrir à vingt PME une démarche d'accompagnement et de formation afin d'identifier des solutions innovantes favorisant l'implantation de modèles d'affaires durables et inspirants. Celle-ci propose également à dix entrepreneures de la cohorte un programme de mentorat par des femmes d'influence de la communauté montréalaise du monde des affaires et de la politique dans le cadre de Women4Climate.

Les défis des entreprises - sélectionnées selon un rigoureux processus appuyé par le réseau entrepreneurial montréalais - regroupent tous les aspects de la durabilité, soit les enjeux environnementaux, sociaux et économiques (chaîne d'approvisionnement responsable et investissement d'impact, économie circulaire, etc.).

En lien avec le mouvement international « Femmes pour le Climat » (Women4Climate) du Réseau C40, le Parcours permet de renforcer le rôle des femmes dans la mise en oeuvre de solutions en développement durable. En 2018, 10 femmes dirigeantes sur les 15 PME participantes ont constitué la première cohorte montréalaise du programme de mentorat Women4Climate. Pour la 2e cohorte 2019, sur les 20 PME participantes, 10 femmes dirigeantes seront sélectionnées et formeront la 2e cohorte de ce programme prestigieux.

Une édition 2018 couronnée de succès

La première édition du Parcours a connu un très grand succès auprès de la communauté d'affaires liée au développement durable. Grâce à un accompagnement unique combinant des formations collectives de haut niveau et des ateliers en entreprises liés au programme Écoresponsable, créé par le Conseil des industries durables, les PME ont une meilleure compréhension des enjeux liés au développement durable. Elles sont présentement en train de mettre en place des solutions innovantes, viables et durables pour résoudre leurs défis et améliorer la qualité de vie de la métropole et, devenues acteur de changement, les entreprises seront prochainement toutes certifiées Écoresponsable niveau 1 - Engagement par Ecocert.

La poursuite du Parcours pour les trois prochaines années permettra de renforcer les liens avec la relève entrepreneuriale, les experts de l'innovation sociale et environnementale et de créer une véritable communauté de pratiques d'affaires en matière de développement durable au sein de l'écosystème.

Ainsi, de 2018 à 2021, ce projet permettra au Conseil des industries durables (CID) d'accompagner 75 PME montréalaises afin de solutionner 60 défis de durabilité dont les résultats auront un important impact auprès des PME participantes et de l'écosystème socio-économique montréalais. De plus, les 75 PME deviendront partenaires du plan « Montréal durable 2016-2020 » et s'engageront ainsi à travailler, côte à côte avec la Ville de Montréal, à la création de la métropole durable à laquelle nous aspirons.

Les entreprises membres de la cohorte 2019 sont:

Appareil Architecture *

Aptitude X

Chaptec

Cook It *

Delegatus

Derme&Co

Happening

Hotel Monville *

Ilot 84 *

Indygena *

La Corbeille Bordeaux-Cartierville *

Laganière

Nos Architectes *

Ombrages

Omnichem

Prevel *

Taboo *

Toits Vertiges *

Tux

Waterax

* Ces 10 PME, sélectionnées parmi les 20 retenues, feront aussi partie de la 2e cohorte du programme de mentorat Women4Climate.

Cette initiative fait écho aux engagements de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Accord de Paris, du Plan Montréal durable 2016-2020 et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 qui vise à faire de Montréal une ville carboneutre et résiliente d'ici 2050 notamment en favorisant une croissance économique inclusive et durable.

Pour plus d'information : parcoursddpme.ca

Pour en savoir plus sur l'initiative Femmes pour le climat de C40 : Women4Climate

