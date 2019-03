Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que CSPA Group va livrer la deuxième commande de résine vivante Rêveur pour Rise Distribution





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 mars 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que sa filiale CSPA Group, Inc. (« CSPA ») a livré son deuxième grand lot de résine vivante Rêveur à Rise Distribution (« Rise »). Simultanément à la livraison de ce deuxième lot, Rise a placé Rêveur dans cinq nouveaux magasins, ce qui porte le total à vingt.

CSPA a reçu une commande de la part de Rise Distribution pour cinq souches supplémentaires de résine vivante de Rêveur. La résine vivante Rêveur a passé avec succès les essais de l'État de Californie et elle est conforme à toutes les nouvelles exigences concernant l'emballage. CSPA Group a livré le nouveau lot de Rêveur à Rise Distribution le 13 mars 2019. Rise Distribution va rapidement réapprovisionner Rêveur dans les dispensaires pour s'assurer que le produit est disponible pour les clients. Voici la liste complète des magasins vendant la résine vivante Rêveur, les nouveaux magasins apparaissent en gras;

All About Wellness

Bay Care Delivery

Bloom Room SF

Cannabis Buyers' Club of Berkeley

Diamond Bonsai

Exhale Med Center

Fire Farms

Ganja Goddess Dist.

Green Pearl

HellaPaxx

High Note West (Culver City)

Higher Elevation

Home Grown Holistic Collective

Hometown Heart Oakland (TSM)

Humboldt Patient Resource Center

Leef Industries

Life Enhancement Services

Los Angeles Valley Caregivers

March and Ash

Smartweed

Casey Fenwick, président de LDS, a déclaré : « Le fait que Rise ait besoin d'un second lot de produits Rêveur si rapidement montre que le produit connaît une grande demande. CSPA démontre également que la société dispose d'un processus reproductible en proposant des souches totalement différentes; en outre elle a de nouveau passé les strictes exigences d'essai californiennes et se conforme aux nouvelles réglementations concernant l'emballage. CSPA et son processus de fabrication de Rêveur peut fournir de manière continue le marché récréatif florissant de la Californie. »

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a expliqué : « Nous savions que la résine vivante Rêveur serait un grand produit grâce à nos sources d'approvisionnement et aux installations de pointe que nous avons construites ces trois dernières. La réussite de Rêveur est le produit du dur labeur de la société et de ses filiales sous licence. La société s'est assurée que ses filiales de fabrication disposent de toutes les licences d'État/locales nécessaires et a investi beaucoup de temps dans la construction de ses installations capables d'élaborer un produit que les gens achètent et rachètent. Avec notre nouvelle capacité de cultiver notre propre matériau de base à partir des graines, de l'extraire et de livrer le produit directement chez les consommateurs, nous prévoyons un avenir prospère pour la marque et la société. »

À propos de CSPA Group, Inc.

Située à Adelanto, en Californie, la compagnie est un fabricant et distributeur/transporteur au sein de l?industrie californienne du cannabis, possédant un permis de la ville et une licence de l?État. CSPA produit des huiles et distillations extraites, en plus de fabriquer les CannaStripsTM en vertu d?un accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une entreprise de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et d'emballage de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

