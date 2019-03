L'enquête de Fifth Estate sur la sécurité des autobus scolaires gagne le Prix Hillman du Canada 2019





TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation a dévoilé aujourd'hui le lauréat du 9e Prix annuel canadien Hillman. Il a été attribué à l'émission The Fifth Estate de CBC pour Unbuckled: School Bus Safety, une vaste enquête sur les déficiences de la recherche et de la réglementation en matière de sécurité, qui mettent en danger des millions de jeunes sur la route de l'école chaque jour.

Bob McKeown, Harvey Cashore et Kimberly Ivany ont enquêté pendant quatre mois pour démontrer que des milliers de blessures et de nombreux décès auraient pu être évités si les autobus scolaires au Canada avaient été munis de ceintures de sécurité. Leur reportage a révélé que Transport Canada a omis de divulguer au public sa propre recherche interne prouvant que les ceintures de sécurité dans les véhicules scolaires sauvent des vies et empêchent des blessures. L'enquête journalistique a prouvé que les tests de sécurité justifiant l'absence de ceinture de sécurité dans les autobus scolaires sont défaillants et que le secteur du transport scolaire a exercé des pressions pour empêcher leur installation, afin de limiter leurs dépenses.

Le jury, composé des journalistes canadiens réputés Bonnie Brown, Tony Burman et Garvia Bailey, a choisi le reportage gagnant en raison du travail de documentation consciencieux des journalistes, du sujet, qui touche la vie des enfants canadiens et leurs familles, ainsi que pour avoir contraint Transport Canada à admettre, pour la première fois, que l'ajout de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires constituerait une mesure efficace pour améliorer la sécurité.

« L'enquête menée par The Fifth state met en lumière des décennies de négligence de la part des décideurs politiques canadiens, a déclaré Tony Burman. Ce type de journalisme pourrait mener à de véritables changements et être le catalyseur d'un effort concerté pour améliorer la sécurité de nos enfants. »

Le jury du Prix Hillman a également attribué une Mention honorable à deux reportages; celui du Toronto Star intitulé The Fix: One Peel nursing home took a gamble on fun, life and love ainsi que Sidewalk Toronto de The Logic.

Dans son article du Toronto Star, Moira Welsh expose les résultats remarquables d'une expérience menée dans un établissement de soins de longue durée en Ontario. Les soins cliniques traditionnels y ont été transformés pour faire place à une approche misant sur la joie, la bienveillance et la camaraderie. Cette façon de faire a permis aux patients atteints de démence et au personnel de créer des liens plus forts et d'améliorer de façon notable les niveaux de santé et de bonheur.

Amanda Roth, Zane Schwartz, Murad Hemmadi et Sean Craig de The Logic ont présenté une série de reportages portant sur le projet de développement d'un quartier de haute technologie dans le quartier de Waterfront à Toronto. Le promoteur du projet, Sidewalk Labs, est une division d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Leurs reportages soulignaient les préoccupations et les critiques du projet en matière de protection des données et de gouvernance, ainsi que les démissions très médiatisées de personnalités influentes associées au projet.

« Dans toute démocratie, le journalisme d'enquête est essentiel. La presse a un rôle important à jouer pour tenir responsables les organisations et particulièrement le gouvernement, a déclaré Alex Dagg, membre du conseil canadien de la Sidney Hillman Foundation et directrice des politiques publiques d'Airbnb au Canada. À une époque où les ressources des salles de rédaction diminuent, il est plus important que jamais de soutenir les journalistes qui travaillent quotidiennement pour l'intérêt commun. »

Les lauréats du Prix Hillman du Canada 2019 et les Mentions honorables seront honorés à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra à Toronto le 28 mars 2019.

La Sidney Hillman Foundation honore l'excellence en journalisme au service du bien commun. Les Prix Hillman des États-Unis sont décernés chaque année depuis 1950 alors que le Prix Hillman du Canada est attribué depuis 2011.

