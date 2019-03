Consultation sur l'avenir du parc Jeanne-Mance et la côte Placide - Début de la deuxième phase de planification participative





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La deuxième phase de la démarche de planification participative dans le cadre de l'élaboration du Plan directeur de la côte Placide et du parc Jeanne-Mance (Plan) se déroulera ce printemps. La Ville invite les Montréalaises et les Montréalais à se prononcer lors de deux soirées de discussion, sous le thème Qu'en penseraient Jeanne, Frederick et Julia? Et vous, qu'en pensez-vous? Le parc Jeanne-Mance et la côte Placide : se doter d'une vision d'avenir.

Le thème fait référence à Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, Frederick Law Olmsted, concepteur du parc du Mont-Royal et Julia Drummond, cofondatrice de la Montreal Parks and Playgrounds Association, qui a oeuvré au parc Jeanne-Mance.

« Fier de l'adoption, à l'automne dernier, du plan directeur du parc La Fontaine, la Ville entreprend maintenant de réhabiliter la côte Placide et le parc Jeanne-Mance en s'inspirant du processus à succès pour le parc La Fontaine. Sans le dénaturer, la Ville élabore actuellement le Plan directeur de la côte Placide et du parc Jeanne-Mance. Pour valider son contenu aux étapes clés, la population est consultée par le biais d'une démarche de planification participative en trois phases. Le Plan directeur s'alimentera des constats de ces exercices de concertation pour élaborer la vision, les orientations d'aménagement et le plan d'action. La Ville souhaite mieux connaître, entendre la population et planifier ce paysage exceptionnel que sont la côte et le parc », rappelle Luc Ferrandez, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et membre du comité exécutif, responsable des grands parcs et des espaces verts.

La deuxième phase de consultation débutera le 18 mars par une Soirée d'information - porte ouverte qui vise à expliquer les caractéristiques du site, les sujets qui seront abordés lors des deux soirées de discussion publique et permettre d'échanger avec les responsables de la Ville. Deux grands thèmes seront abordés lors des soirées de discussion publique, à savoir :

25 mars 2019 - Le paysage, qu'en penserait Frederick?

Discussion sur le paysage monumental du site; comment assurer et maintenir la transition paysagère entre la ville et la montagne.

27 mars 2019 - Les activités, qu'en penserait Julia?

Discussion sur les activités et les interventions dans un site d'exception.

Une soirée de clôture, dont la date reste à déterminer, permettra notamment de faire le bilan ainsi que de dégager les grandes thématiques et orientations. Le rapport final des consultations publiques sera produit et rendu public à l'été 2019.

Rappelons que la Ville de Montréal a entamé, au printemps 2018, une démarche de planification participative en parallèle à l'élaboration du Plan directeur. La première phase de cette démarche, visant la collecte de données, s'est traduite par la tenue de six ateliers thématiques avec des organismes locaux, des associations sportives et la population. Ces activités ont permis de bonifier le Plan quant à la section de la caractérisation du site. Le 5 décembre 2018, une rencontre sous l'angle d'une soirée d'échanges avec les résidents est venue compléter cette première phase.

« Situés dans l'un des trois plus anciens parcs de Montréal, le parc du Mont-Royal, à la jonction de la ville et de la montagne, la côte Placide et le parc Jeanne-Mance constituent l'un des seuils d'entrée principaux à la montagne. Ils occupent une place privilégiée dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais. J'invite la population à participer en grand nombre à cette deuxième phase de consultation. C'est l'occasion de vous exprimer et de nous faire connaître votre vision », ajoute Luc Ferrandez.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant aux activités en lien avec la démarche participative sur Réalisons Montréal : realisonsmtl.ca/parcjeannemance

