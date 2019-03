TELUS accorde la priorité aux Canadiens en investissant 215 milliards de dollars dans l'exploitation et les réseaux à large bande





Une couverture réseau quasi totale au pays maintenant appuyée par l'incitatif à l'investissement accéléré du gouvernement du Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle continuera d'investir massivement dans les collectivités rurales et éloignées afin d'offrir une connexion Internet à large bande à tous les Canadiens. Depuis 2000, l'entreprise a investi plus de 175 milliards de dollars dans l'infrastructure, et y consacrera près de 40 milliards de dollars additionnels au cours des trois prochaines années (pour un total de 215 milliards de dollars). Grâce à ces investissements, plus de 99 pour cent des Canadiens profitent aujourd'hui de la rapidité, de la couverture et de la qualité du réseau 4G LTE de TELUS qui a été reconnu comme le meilleur au Canada par des tiers à l'échelle internationale, y compris OpenSignal, J.D. Power, PCMag, Tutela et Ookla. De plus, 2 millions de foyers canadiens ont maintenant accès à une connexion filaire haute vitesse à large bande grâce à la technologie TELUS PureFibre. Ce réseau a stimulé la concurrence dans le marché des services à large bande et de télévision, offrant ainsi plus de choix aux consommateurs canadiens.

Depuis 2013, TELUS accélère ses investissements dans les réseaux mobiles de pointe et dans les technologies de fibre jusqu'au domicile pour se préparer à l'arrivée du 5G. Les investissements de TELUS dans les réseaux seront maintenant soutenus et bonifiés par les mesures d'épargne différée proposées par le nouvel incitatif à l'investissement accéléré du gouvernement du Canada. TELUS réinvestira la totalité des montants alloués dans les collectivités que le gouvernement fédéral considère comme mal desservies.



« En investissant massivement dans nos réseaux de premier ordre sur la scène mondiale, nous rapprochons les Canadiens des régions rurales et éloignées des personnes, des ressources et de l'information qui contribuent à leur mieux-être », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction. « Le programme de déduction pour amortissement du gouvernement du Canada nous aidera à veiller à ce que les citoyens de partout au pays aient accès à des outils numériques conçus pour améliorer leur santé et produire des résultats socioéconomiques avantageux dans leur milieu. Déterminés à combler les fossés numériques sur le plan géographie et socioéconomique, nous continuerons d'élargir l'empreinte de nos réseaux Internet haute vitesse et mobiles à large bande d'un océan à l'autre afin de servir tous les Canadiens. »

TELUS est reconnue pour les nombreux investissements qu'elle a réalisés afin d'offrir aux Canadiens les meilleurs réseaux au monde :

Depuis 2013, plus de 900 millions de dollars ont été investis dans les régions rurales de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec pour offrir des services à plus de 800 000 Canadiens.

À la fin de 2018, 76 pour cent des familles et des entreprises du territoire d'entreprise titulaire de TELUS au Québec avaient accès au réseau TELUS PureFibre. D'ici 2021, 93 pour cent des familles et des entreprises du territoire d'entreprise titulaire de TELUS au Québec auront accès au réseau TELUS PureFibre.

En 2019 seulement, 124 millions de dollars seront consacrés à la mise à niveau des réseaux mobiles de TELUS en région rurale (accès radio, transport et segments centraux). Ainsi, les Canadiens qui ne sont pas actuellement desservis par un réseau filaire à large bande pourront profiter d'un Accès Internet haute vitesse (AIHV) mobile.

Plus de 40 villages autochtones de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont maintenant accès au réseau de TELUS ? et au moins 10 autres communautés s'ajouteront à la liste d'ici la fin de 2020.

En 2016, TELUS a créé un programme de partenariat novateur grâce auquel des régions rurales et éloignées profitent maintenant d'une infrastructure de réseau à large bande cofinancée par des gouvernements locaux, des entrepreneurs et des organismes de financement autochtones.

L'empreinte du réseau PureFibre de TELUS s'est élargie de 34 pour cent en 2018, surpassant ainsi la moyenne de 15 pour cent d'une année à l'autre établie dans un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Fondée pour stimuler la croissance économique et le commerce mondial, l'OCDE est une organisation intergouvernementale d'études économiques formée de 36 pays membres.

« Selon l'OCDE, le Canada est le pays qui investit le plus dans la technologie réseau par habitant au monde. Par conséquent, l'infrastructure des réseaux à large bande canadiens est reconnue partout dans le monde pour son omniprésence et sa performance », d'ajouter M. Entwistle. Ces investissements ont permis la construction de réseaux dans un pays vaste et au terrain accidenté qui arrivent continuellement en tête des classements mondiaux en matière de rapidité », poursuit M. Entwistle. « Au fil de notre évolution vers la technologie 5G, nous continuerons d'accélérer nos investissements, qui sont maintenant appuyés par le gouvernement fédéral, afin d'offrir à un maximum de Canadiens l'infrastructure de communications la plus évoluée au monde. Où qu'ils soient, les citoyens, les entreprises, les écoles et les professionnels de la santé, pourront ainsi accès à des services Internet et mobiles ultrarapides, hautement fiables et sans faille sur le plan de la sécurité. La puissance de ces réseaux permettra des retombées positives dans les domaines de l'éducation et de la durabilité environnementale et sera au service de l'entrepreneuriat et de la productivité humaine. »

Le réseau mobile de TELUS est doublé d'une infrastructure de fibre optique d'ordre mondial qui, en plus d'offrir un service hors pair à domicile, nous propulsera vers l'univers de la 5G en alliant la capacité redoutable de la fibre à la rapidité et à la fiabilité des réseaux mobiles du Canada.



À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,4 milliards de dollars et à 13,4 millions de connexions clients, dont 9,2 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,2 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 650 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 1,21 million de jours de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis 72 millions de dollars en appui à 7 000 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de deux millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

