Le Barreau de l'Ontario souligne la Journée internationale de la Francophonie 2019





TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario souligne la Journée internationale de la Francophonie 2019 en présentant un évènement spécial en deux parties le mercredi 20 mars à Osgoode Hall.

La première partie de l'évènement (17 h à 18 h 30) est une discussion intitulée Langues officielles devant les tribunaux, un programme de FPC en français créé en partenariat avec l'AJEFO et PratiquO. Voici les participants à cette discussion :

Coprésidents :

Juge Paul Rouleau , Cour d'appel de l' Ontario

, Cour d'appel de l' Juge Julie A. Thorburn , Cour supérieure de justice

Conférenciers :

Sherif Foda, avocat, Sherif Foda Barrister & Solicitor

Christine Mainville , associée, Henein Hutchison LLP

, associée, Alain Roussy , directeur, pratiquO

La seconde partie (18 h 30 à 20 h) est une réception de démonstration et de réseautage offerte par le Service de l'équité du Barreau. Il s'agit d'une occasion d'explorer et de mobiliser les organisations qui présenteront leurs programmes en français et les services qu'elles offrent aux titulaires de permis et au public. Cet évènement permettra également aux participants de rencontrer d'autres francophones et francophiles, de connaitre les ressources offertes afin de mieux naviguer le paysage professionnel, de soutenir le perfectionnement des professions de langue française et de savoir comment mieux servir le public francophone de l'Ontario.

Détails

Langues officielles devant les tribunaux 17 h à 18 h 30 Centre Donald Lamont Réception de démonstration et de réseautage 18 h 30 à 20 h Grande Salle

Quand : Mercredi 20 mars Où : Barreau de l'Ontario

130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)

(Entrez par les portes faisant face à l'Hôtel de Ville)

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 10:07 et diffusé par :