Franklin Templeton réduit ses frais et intègre la gestion active des devises pour le Fonds de revenu stratégique Franklin au Canada





TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Placements Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des améliorations au Fonds de revenu stratégique Franklin qui procureront une valeur ajoutée importante aux investisseurs, notamment un changement de stratégie de placement, l'ajout d'une stratégie de gestion active des devises et une réduction des frais de gestion. De plus, le fonds s'est vu attribuer un niveau de risque moins élevé.

« Pour les Canadiens qui souhaitent investir dans les titres à revenu fixe mondiaux, le Fonds de revenu stratégique Franklin offre des placements diversifiés sur les marchés de titres à revenu fixe, tout en maintenant des revenus intéressants, a affirmé Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. Afin de proposer à nos clients une expérience de placement sur mesure, dans une perspective canadienne, nous intégrons la gestion active des devises qui sera assurée par l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett et nous diminuons l'exposition aux placements à rendement élevé pour réduire la volatilité du fonds dans son ensemble. »

Changement de stratégie de placement

Axé sur l'offre de placements diversifiés sur les marchés de titres à revenu fixe mondiaux, le fonds verra désormais ses placements à rendement élevé limités à 40 % ou moins de l'actif total, de sorte qu'il mettra davantage l'accent sur les occasions de qualité supérieure dans les secteurs des titres à revenu fixe dans lesquels il investit actuellement. Cette stratégie pourrait contribuer à réduire la volatilité, tout en maintenant des revenus intéressants pour les investisseurs.

Ce changement, qui prendra effet le 22 avril 2019, permettra également de distinguer le Fonds de revenu stratégique Franklin du Fonds de revenu élevé Franklin, ce dernier privilégiant les placements dans les obligations de sociétés à rendement élevé.

Gestion active des devises

Le Fonds de revenu stratégique Franklin emploie actuellement une stratégie de couverture de change passive, avec une superposition aux fins de couverture de 100 %.

À compter du 22 avril 2019, le fonds mettra en oeuvre une approche plus active de gestion des devises grâce à l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett, établie à Calgary, qui gérera activement une partie de l'exposition du fonds aux devises en tenant compte de ses perspectives pour le dollar canadien par rapport au dollar américain.

Réduction des frais de gestion

À compter du 1er avril 2019, les frais de gestion pour les séries A et F seront réduits de 5 points de base, et une réduction de 10 points de base prendra effet pour les séries PA, PF et O du fonds de revenu stratégique Franklin, comme l'indique le tableau ci-dessous.















BARÈME

ACTUEL



NOUVEAU

BARÈME

Série Frais de

gestion Frais

d'administration Total Frais de

gestion Frais

d'administration Total A 1,25 0,21 1,46 1,20 0,21 1,41 F 0,75 0,21 0,96 0,70 0,21 0,91 PA 1,20 0,10 1,30 1,10 0,10 1,20 PF 0,70 0,10 0,80 0,60 0,10 0,70 O* O** O*** 0,80 0,70 0,65 - - - 0,80 0,70 0,65 0,70 0,60 0,55 - - - 0,70 0,60 0,55 * Actifs investissables de 200 000 $ CA à 2,5 M$ CA ** Actifs investissables de 2,5 M$ CA à 5 M$ CA *** Actifs investissables supérieurs à 5 M$ CA

Changement apporté au niveau de risque

Récemment, le niveau de risque du Fonds de revenu stratégique Franklin est passé du niveau « faible à modéré » au niveau « faible ».

Gestion du portefeuille et processus de placement

Sonal Desai, vice-présidente directrice, chef des placements et gestionnaire de portefeuille, Roger Bayston, vice-président directeur, administrateur et gestionnaire de portefeuille, et Patricia O'Connor, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, du Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton, continueront de gérer le fonds. Ces gestionnaires de portefeuille comptent respectivement 25, 33 et 23 années d'expérience dans le secteur.

Fort de la plateforme des titres à revenu fixe mondiaux de Franklin Templeton, le fonds continuera de suivre le même processus de placement en combinant les approches descendante et ascendante, en plus d'offrir une méthode de gestion des devises plus active basée sur l'expertise de Franklin Bissett.

Le Fonds de revenu stratégique Franklin cherche à procurer aux investisseurs un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 28 février 2019, son actif géré s'élevait à plus de 714 G$ US (plus de 939 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

