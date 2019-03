Supermicro offre une gamme de systèmes GPU de NVIDIA de bout en bout





Les SuperServers sont optimisés pour la gamme complète de GPU de NVIDIA et les segments de marché, y compris les systèmes d'apprentissage et de production d'inférences pour l'IA les plus puissants au monde présentés lors de la GTC 2019

SAN JOSÉ, Californie, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de solutions informatiques d'entreprise et de calcul informatisé en périphérie de réseau, de stockage et de réseau ainsi que de technologie d'informatique verte, présente la gamme la plus complète de serveurs GPU de NVIDIA® du secteur lors de la GPU Technology Conference (GTC) 2019 au San Jose Convention Center, stand no 829 du 18 au 21 mars.

Exploitant la technologie GPU de NVIDIA et l'expertise en ingénierie système de Supermicro pour concevoir les systèmes serveur les plus évolués, Supermicro propose au secteur une gamme complète de systèmes GPU de NVIDIA. Des Tesla®, Quadro® et GRID® de NVIDIA à l'architecture serveur HGX-2 de NVIDIA, Supermicro propose des SuperServers optimisés pour tous les segments de marché et toute la gamme d'applications, y compris la VDI, la visualisation professionnelle, le transcodage, l'IdO, le HPC, la production d'inférences pour l'IA et l'apprentissage profond.

«?Notre gamme à la pointe du secteur de systèmes optimisés pour les GPU de NVIDIA ne cesse de s'étoffer à mesure que Supermicro produit des serveurs GPU innovants permettant de répondre à la demande croissante du marché pour un vaste éventail de solutions d'IA?», a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. «?En optimisant la conception de nos serveurs pour tirer pleinement profit des derniers GPU Tensor Core de NVIDIA, nos serveurs GPU non seulement maximisent les performances et l'efficacité au niveau du système, mais ils offrent également le choix le plus flexible de fonctionnalités, et notamment les options les plus avancées de mise en réseau et de stockage.?»

«?Les entreprises clientes constateront un coup de fouet considérable en termes de performances et d'efficacité en exploitant les GPU Tensor Core de NVIDIA hébergés dans les SuperServers optimisés pour les GPU de Supermicro?», a déclaré Ian Buck, directeur adjoint et directeur général de l'Accelerated Computing chez NVIDIA. «?Ces serveurs offrent un débit nettement plus élevé pour les charges de travail d'IA extrêmement consommatrices de ressources informatiques, tout en minimisant la consommation d'énergie.?»

Production d'inférences pour l'IA

Afin de répondre à l'émergence rapide du marché des inférences à haut débit, porté par des technologies telles que la 5G, les villes intelligentes et l'IdO qui génèrent d'immenses quantités de données et nécessitent de prendre des décisions en temps réel, le nouveau SuperServer 6049GP-TRT de Supermicro offre les performances supérieures nécessaires pour faire évoluer verticalement la technologie de l'IA moderne. Pour parvenir à une densité et à des performances maximales de GPU, ce serveur 4U prend en charge jusqu'à 20 GPU Tensor Core T4 de NVIDIA, trois téraoctets de mémoire et 24 disques 3,5" remplaçables à chaud. Ce système dispose également de quatre blocs d'alimentation redondants de 2000 watts de niveau d'efficacité Titane (2+2) afin de contribuer à optimiser l'efficacité énergétique, le temps de fonctionnement et la facilité de maintenance.

Le T4 de NVIDIA est le GPU le plus efficace au monde destiné à suralimenter les serveurs d'entreprise traditionnels pour une gamme complète d'applications accélérées, y compris les charges de travail générées pour l'apprentissage de l'IA, la production d'inférences et l'apprentissage automatique. Les entreprises clientes bénéficieront d'une augmentation spectaculaire du débit, de l'utilisation et de l'efficacité énergétique des GPU T4 de NVIDIA sur les nouveaux serveurs haute densité de Supermicro.

Supermicro dispose d'une gamme complète de systèmes GPU 4U qui prennent en charge le T4 ultra-performant de NVIDIA, conçu pour accélérer l'entrainement lors de l'apprentissage profond, la production d'inférences et les charges de travail liées à l'apprentissage automatique sur n'importe quel serveur traditionnel. Le moteur de transcodage à accélération matérielle du T4 de NVIDIA fournit plusieurs flux vidéo HD en temps réel et permet d'intégrer l'apprentissage profond dans le pipeline de transcodage vidéo pour permettre une nouvelle classe d'applications vidéo intelligentes. Pour qu'ils soient réactifs, ces modèles sont déployés sur de puissants serveurs Supermicro équipés des GPU de NVIDIA afin de fournir un débit maximum pour les charges de travail de production d'inférences.

Solutions de conteneurs compatibles NGC

Le SuperServer 4029GP-TVRT de Supermicro est compatible NGC, ce qui contribue à simplifier le déploiement réel des applications d'IA et HPC dans le centre de données. Les clients peuvent désormais exécuter en toute confiance des logiciels accélérés par GPU à partir du registre de conteneurs NGC, y compris sa bibliothèque logicielle HPC et IA étendue avec de nouveaux conteneurs d'apprentissage automatique et d'analyse, grâce au 4029GP-TVRT, un système 4U équipé de huit GPU V100 Tensor Core de NVIDIA dotés de la technologie d'interconnexion haute vitesse NVLinktm de NVIDIA.

Apprentissage pour l'IA et HPC

La complexité des applications de calcul haute performance (HPC) ne cesse de croître au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques voient le jour. Le nouveau SuperServer 9029GP-TNVRT de Supermicro, qui s'appuie sur le HGX-2 de NVIDIA, prend en charge 16 GPU V100 Tensor Core 32 Go de NVIDIA connectés via NVIDIA NVLink et NVSwitchtm afin d'exploiter plus de 80?000 coeurs CUDA et offrir des performances inégalées pour accélérer l'IA et le HPC sur site et dans le cloud. Ce nouveau système peut fournir jusqu'à 2 PetaFLOPS de performance et n'occupe que dix unités d'espace en rack.

De la voix naturelle par les ordinateurs aux véhicules autonomes, les rapides progrès de l'IA ont transformé des secteurs d'activités entiers. Ces capacités sont rendues possibles par des modèles d'IA dont la taille explose. Les applications HPC connaissent une augmentation similaire en termes de complexité, alors qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques. Le SuperServer (SYS-9029GP-TNVRT) de Supermicro qui s'appuie sur le HGX-2 fournira une conception du surensemble pour les centres de données, accélérant l'IA et le HPC dans le cloud. Avec des optimisations finement réglées, ce SuperServer fournira les meilleures performances de calcul et de la mémoire pour l'apprentissage rapide des modèles.

Pour obtenir des informations complètes sur la gamme des produits de Supermicro équipés des GPU de NVIDIA, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme «?We Keep IT Green®?» et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

