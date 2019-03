Le gouvernement du Canada annonce d'importants investissements dans la recherche scientifique pour protéger les eaux canadiennes contre les déversements de pétrole





BOSTON, MA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Pour le gouvernement du Canada, assurer la propreté, la sécurité et la santé de nos océans et de nos régions côtières pour les générations actuelles et futures est une priorité absolue. C'est pour cette raison que nous faisons d'importants investissements, dans le cadre du Plan de protection des océans, afin de protéger les côtes et les voies navigables du Canada contre les déversements de pétrole.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, le secrétaire parlementaire Sean Casey a annoncé que six organisations internationales recevront plus de 4,1 millions de dollars pour des projets de recherche, qui permettront d'améliorer les protocoles et le processus décisionnel visant à réduire au minimum les effets environnementaux des déversements de pétrole.

Les bénéficiaires sont : Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Johns Hopkins University, New Jersey Institute of Technology, SINTEF Ocean, Texas A&M University, et Woods Hole Oceanographic Institution.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire de 45,5 millions de dollars, qui a été annoncée l'an dernier pour tirer parti de la collaboration entre les spécialistes des déversements de pétrole au Canada et à l'étranger, en vue de nous assurer de pouvoir fournir les meilleurs conseils et outils scientifiques pour intervenir en cas de déversements de pétrole dans nos eaux.

Au total, 35 projets canadiens et internationaux se concentreront sur une grande diversité de stratégies et de technologies innovatrices pour faciliter les interventions en cas de déversement de pétrole. Dans le cadre de cette initiative, les chercheurs étudieront des modélisations informatiques pour prévoir le mouvement et le devenir des hydrocarbures déversés, l'utilisation d'agents dispersants chimiques et d'agents repousseurs, l'efficacité de la combustion sur place des hydrocarbures déversés en mer et le potentiel des agents biologiques pour la dispersion des hydrocarbures par biodégradation.

L'Initiative de recherche multipartenaire appuiera toute une gamme de projets de recherche différents, mais interdépendants, portant sur des mesures d'intervention de substitution en cas de déversement de pétrole, tout en facilitant les partenariats entre les meilleurs chercheurs au Canada et dans le monde. Ces efforts de collaboration nous aideront à améliorer nos connaissances sur le comportement des déversements de pétrole, la meilleure façon de les contenir et de les nettoyer, et les moyens de réduire au minimum leurs effets sur l'environnement.

Citations

« La collaboration est essentielle lorsqu'il s'agit d'intervenir en cas de déversement de pétrole. Ces nouveaux partenariats déboucheront sur plus de connaissances scientifiques, des mesures d'intervention novatrices et des technologies de pointe, qui contribueront à réduire au minimum les répercussions des déversements de pétrole sur nos eaux marines et côtières. Nous travaillons ensemble pour garantir la propreté, la santé et la sécurité de nos océans et de nos côtes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements dans la recherche scientifique afin de contribuer à protéger les eaux et les côtes canadiennes contre les déversements de pétrole, et d'autres incidents maritimes aux effets dévastateurs. Le financement accordé aux organisations canadiennes et internationales appuiera la recherche et les technologies cruciales, qui nous permettront de mieux réagir aux incidents maritimes et de protéger nos précieux écosystèmes océaniques pour les générations à venir. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais effectué pour assurer que la santé, la sécurité et la protection de nos côtes soient meilleures.

protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais effectué pour assurer que la santé, la sécurité et la protection de nos côtes soient meilleures. En décembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé l'Initiative de recherche multipartenaire de 45,5 millions de dollars pour améliorer la collaboration avec les experts mondiaux en intervention en cas de déversement d'hydrocarbures afin de faire progresser la recherche sur les déversements d'hydrocarbures au Canada et de limiter les impacts environnementaux de ces déversements.

Document connexe

Fiche d'information sur l'Initiative de recherche multipartenaire

Fiche d'information

Protéger nos zones marines et côtières contre d'éventuels déversements de pétrole

Plan de protection des océans (PPO)

Les côtes du Canada abritent des écosystèmes productifs qui soutiennent les moyens de subsistance des collectivités autochtones et côtières. Dans le cadre du Plan de protection des océans, Pêches et Océans Canada réunira des chercheurs de haut niveau de tout le pays et du monde entier afin de mieux comprendre le comportement des déversements de pétrole, la façon optimale de les contenir et de les nettoyer, et la façon de limiter leurs effets environnementaux.

L'Initiative de recherche multipartenaire (IRMP) de 45,5 millions de dollars s'appuiera sur les connaissances et l'expérience de spécialistes des déversements de pétrole au Canada et à l'étranger. L'Initiative appuiera au moins 35 projets et donnera lieu à de nouveaux partenariats, à l'amélioration des connaissances et à l'élaboration de nouvelles technologies qui contribueront à accroître la sensibilisation et à atténuer les répercussions des déversements de pétrole et d'autres incidents maritimes.

Bien que la majeure partie du financement de l'IRMP soutiendra des initiatives de recherche au Canada (qui seront annoncées séparément), six organisations internationales recevront des investissements pour 12 projets dans le cadre de l'IRMP :

Bénéficiaire Nom du projet Échéancier Montant du financement Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Canberra, Australie (Elisabeth Fulton, Ph. D) Réactions directes et indirectes de l'écosystème aux déversements de pétrole et options d'intervention Six mois 204 101 $ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Canberra, Australie (Pascal Craw, Ph. D) Charge utile combinée d'un échantillonneur microbien et d'un capteur physique pour la surveillance rapide des déversements de pétrole en profondeur Six mois 243 225 $ Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, États-Unis (Joseph Katz, Ph. D) Effets des propriétés du pétrole brut, des agents dispersants et de l'atmosphérisation sur la dispersion des panaches et des nappes Quatre ans 760 000 $ New Jersey Institute of Technology Newark, New Jersey, États-Unis (Michel C. Boufadel, Ph. D) Formation de gouttelettes de pétrole à partir de rejets sous-marins avec et sans la présence de gaz, à différents rapports agent dispersant/huile : implications sur l'efficacité des agents repousseurs et des agents dispersants lorsque le pétrole atteint la surface Quatre ans 749 800 $ New Jersey Institute of Technology Newark, New Jersey, États-Unis (Michel C. Boufadel, Ph. D) Capturer le comportement du pétrole à l'échelle métrique : convergence du pétrole en raison des fronts d'eau et de l'advection verticale Quatre ans 299 999 $ New Jersey Institute of Technology Newark, New Jersey, États-Unis (Lin Zhao, Ph. D) Effet de la forme et de l'hydrophobie des particules sur la formation d'agrégats hydrocarbures-particules - une étude combinée expérimentale et numérique menant à la formation d'un modèle prédictif Quatre ans 556 025 $ SINTEF Ocean Trondheim, Norvège (Per Daling) Énergie artificielle par rinçage à l'eau après traitement aux agents dispersants en mer calme ou dans des eaux prises par les glaces Un an 45 000 $ SINTEF Ocean Trondheim, Norvège (Per Daling) Meilleures caractéristiques des résidus brûlés provenant du brûlage sur place sur le terrain et en laboratoire Un an 110 000 $ SINTEF Ocean, Trondheim, Norvège (Per Daling) Combustibles à faible teneur en soufre - une nouvelle génération de mazouts marins Neuf mois 110 000 $ SINTEF Ocean Trondheim, Norvège (Roman Netzer) Évaluation de l'efficacité des agents biologiques pour le traitement des déversements de pétrole en milieu arctique et subarctique Un an 40 000 $ Texas A&M University College Station, Texas, États-Unis (Scott A. Socolofsky, Ph. D) Modélisation informatique de prévision des risques, besoins et défis liés aux interventions en cas de déversements de pétrole en mer Quatre ans 400 000 $ Woods Hole Oceanographic Institution Woods Hole, Massachusetts, États-Unis (Collin Ward, Ph. D) Quantifier les effets de l'oxydation photochimique du pétrole sur le rendement des agents repousseurs chimiques dans les eaux canadiennes Trois ans 637 666 $ Total : 4 155 816 $

Mars 2019

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 09:20 et diffusé par :