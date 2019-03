Le premier ministre annonce un changement au Conseil des ministres





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui accueilli une nouvelle membre au Conseil des ministres :

Joyce Murray , actuellement secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, devient présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique.

Dans son nouveau rôle, la ministre Murray aidera le gouvernement du Canada à faire avancer ses priorités et à donner suite à ses engagements envers les Canadiens. Le gouvernement du Canada continuera de travailler à faire croître l'économie pour la classe moyenne et à bâtir un avenir meilleur pour les gens et les communautés à travers le pays.

