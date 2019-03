Les bourses FFF offrent aux journalistes indépendants une formation sur la sécurité aux environnements hostiles





LONDON, ON, le 18 mars 2019 /CNW/ - Le "Forum Freelance Fund" (FFF) à ouvert aujourd'hui son concours 2019 de bourses pour aider les journalistes indépendants à assister à des formations en sécurité en environnements hostiles. Trente trois pigistes canadiens ou pigistes étrangers travaillant pour des médias canadiens ont déjà été aidés par le fonds.

Le concours de bourses FFF est exécuté chaque année par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme, un organisme de bienfaisance d'enseignement concerné avec le bien-être physique et mental des journalistes.

Les règles du concours 2019 sont disponibles sur le site Web du Forum? . Les bourses FFF valent 2 500 $ chacune.

Dans un concours distinct qui sera ouvert en mai, le Forum propose également La bourse Portenier droits de l'homme, qui est ouvert aux journalistes et documentaristes indépendants de toute nationalité à des projets importants axés sur les violations des droits de l'homme.

Cette bourse de 3 000 $ est aussi pour la formation en sécurité en environnements hostiles.

Les deux compétitions sont gérées en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), une organisation caritative pour les pigistes, basée au Royaume-Uni. Le Forum et RPT sont tous deux membres de l'Alliance ACOS, une coalition sans précédent d'organisations de presse, des associations de journalistes indépendants et des organisations de la liberté de la presse, travaillant ensemble pour promouvoir des pratiques journalistiques prudents et responsables pour les journalistes indépendants et locaux.

Les bourses FFF sont parrainées par CBC Nouvelles et soutenus par Radio-Canada et les dons individuels. Le Forum en général est soutenu par The Globe and Mail et Cision/CNW.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a affirmé : «En raison de la baisse des revenus, les agences de presse doivent compter de plus en plus sur des pigistes plutôt que sur des correspondants du personnel pour certaines de leurs reportages étrangers. Inévitablement, cela inclut des nouvelles de certains des endroits les plus dangereux du monde. Peu d'organisations sont en mesure de fournir une formation à tous les pigistes qu'elles utilisent et peu d'entre elles gagnent suffisamment pour pouvoir payer elles-mêmes cette formation. Ces bourses aident à atténuer ce problème.»

Les demandes de bourses FFF 2019 fermeront le 13 avril.

