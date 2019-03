La Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies encourage les Canadiens à adopter une conduite sobre et sécuritaire





OAKVILLE, Ontario, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies se tiendra du 17 au 23 mars 2019. MADD Canada se joindra aux gouvernements, aux services de police et aux organisations communautaires pour sensibiliser la population aux risques et aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies.



Instaurée en 2018 et se tenant chaque année durant la troisième semaine de mars, la Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies encourage tous les Canadiens à prévenir la conduite avec facultés affaiblies et à rendre notre réseau routier plus sécuritaire.

« Les collisions impliquant l'alcool, le cannabis, d'autres drogues ou une combinaison de ces substances tuent des centaines de Canadiens et en blessent des dizaines de milliers d'autres chaque année, a affirmé Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Ces tragédies sont entièrement évitables. Chaque citoyen peut aider à les prévenir en conduisant toujours de façon sobre et sécuritaire, en s'assurant d'avoir un moyen de rentrer à la maison en toute sobriété lorsqu'on choisit de consommer de l'alcool ou de la drogue et en contactant le 911 pour signaler un conducteur aux facultés potentiellement affaiblies. »

Pour illustrer les conséquences tragiques de la conduite avec facultés affaiblies, MADD Canada partagera une histoire de victime ou de survivant chaque jour sur ses médias sociaux. Suivez-nous sur Facebook (MADDCanadafrancophone), Twitter (@maddcanadafr) et Instagram (maddcanadafr).

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



