Bell tombe encore plus bas en réduisant les heures de travail des techniciens

TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Les membres d'Unifor dénoncent la décision de Bell de réduire les heures de travail des techniciens à travers l'Ontario et le Québec.

Des centaines de techniciens travaillant pour Bell sont classés dans la catégorie des techniciens en apparence à temps partiel alors qu'ils travaillent régulièrement 40 heures par semaine depuis de nombreuses années. La semaine dernière, Bell a soudainement changé cette pratique, de sorte que les techniciens de l'Ontario et du Québec voient leurs heures et leurs chèques de paie réduits de moitié.

« Cette tactique cruelle est uniquement motivée par la cupidité de l'entreprise. Bell n'a pas fourni d'explication pour cette réduction du nombre d'heures, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Bell laisse les membres d'Unifor et leur famille dans une situation où ils reçoivent la moitié de leur salaire régulier, sans avertissement préalable pour trouver un autre emploi. »

Pendant des années, Bell a érodé le nombre d'emplois occupés par des employés directs, ce qui a fait augmenter le nombre d'entrepreneurs qui travaillent pour l'entreprise ici et à l'étranger.

« Ne vous y trompez pas, Bell réduit les heures de travail des employés pour d'abord réduire les coûts, puis sous-traite à des entrepreneurs non syndiqués et moins bien rémunérés, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Nos membres ont des hypothèques et des factures à payer comme n'importe quel autre Canadien. Comment pourront-ils planifier leur avenir alors que Bell réduit soudainement le nombre d'heures de travail qui était stable depuis plusieurs années? »

Unifor ne restera pas les bras croisés pendant que Bell continue d'éroder la qualité et le nombre d'emplois syndiqués. Ces tactiques comprennent la délocalisation des emplois, la gestion injuste du rendement, l'impartition, et maintenant cette nouvelle attaque contre les heures de travail des techniciens.

Les techniciens de Bell installent et entretiennent tous les services de Bell dans les entreprises et les résidences en Ontario et au Québec. Ces membres bravent souvent des conditions difficiles pour garder les Canadiens branchés.

