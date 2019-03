La XJTLU signe un protocole d'entente avec IPwe en vue de la création d'une plateforme de PI pour informations et transactions





PARIS et SUZHOU, Chine, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Xi'an Jiaotong-Liverpool University a signé un protocole d'entente avec IPwe visant à mettre en place un projet de plusieurs années lequel lancera une plateforme d'informations et de transactions sur la propriété intellectuelle, devant transformer l'industrie de la PI en Chine et dans le monde au profit des universités, de l'industrie, des pouvoirs publics et de la société. L'objectif de cette plateforme XJTLU-IPwe est de devenir une plateforme ouverte et complète dont l'impact et l'influence à l'échelle internationale s'appliqueront aux connaissances et informations technologiques, adéquations et transferts.

Une délégation d'IPwe France et d'IPwe Chine a visité la XJTLU au cours du mois afin de formellement établir une collaboration dans le cadre du pôle international d'innovation de la XJTLU.

Le professeur Youmin Xi, président exécutif de la XJTLU a déclaré que « Les brevets protègent l'innovation, mais que l'innovation est gâchée si elle est reléguée dans des tiroirs ou des armoires. La coopération entre la XJTLU et IPwe bâtira une plateforme en ligne et hors ligne qui permettra des analyses, des transactions et une utilisation de brevets afin de créer un écosystème novateur. Celui-ci va infailliblement promouvoir la libération du potentiel de cette richesse de brevets qui renforceront le développement économique et la civilisation sociale. »

« Nous sommes ravis de travailler avec la XJTLU à une transformation de la classe d'actifs de brevets rendant l'information librement disponible, réduisant les coûts, encourageant la transparence et facilitant des retombées économiques et sociétales plus fortes. L'innovation technologique disponible aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et à la chaîne de blocs offre à présent des possibilités de réductions de coûts et de renforcement de rentrées pour la classe d'actifs des brevets. Nous avons hâte de travailler avec XJTLU, avec d'autres universités de classe mondiale, des leaders de l'industrie, des PME et des gouvernements pour faire en sorte que la classe d'actifs des brevets travaille pour nous tous, » a ajouté Erich Spangenberg, PDG d'IPwe.

Il est prévu que la plateforme XJTLU-IPwe pour PI soit disponible et opérationnelle en juin 2019.

À propos d'IPwe

IPwe tire parti de la puissance de l'intelligence artificielle et de l'Hyperledger pour offrir une plateforme entièrement automatisée de transactions, destinée aux analyses de brevets, transactions et services associés. IPwe est le lieu où l'on peut obtenir des informations, échanger et interagir pour l'écosystème des brevets.

