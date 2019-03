BakeMark nomme un directeur des comptes nationaux





PICO RIVERA, Californie, 18 mars 2019 /CNW/ - BakeMark annonce la nomination de Steve Byrnes à titre de directeur des comptes nationaux, laquelle est en vigueur à compter du 28 février 2019.

Steve compte plus de 20 ans d'expérience, ayant exercé son leadership à Nestle, Sara Lee, Saputo, WhiteWave Foods et GoldWest Industries. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steve sera responsable de la croissance des volumes et des profits, notamment au sein du segment Service alimentaire. Il se concentrera principalement sur la multiplication des possibilités de la société relatives aux comptes nationaux en alignant les capacités de fabrication sur l'expertise de distribution. De plus, Steve devra établir des relations stratégiques avec une vaste gamme de partenaires de distribution du service alimentaire. Il est titulaire d'un baccalauréat en psychologie du Hillsdale College.

« Nous sommes ravis d'accueillir Steve au sein de l'équipe des comptes nationaux alors que nous continuons de mettre l'accent sur ce secteur et d'accroître nos capacités », affirme Steve Scales, vice-président directeur des ventes nationales.

Cette nouvelle survient après les récents ajouts à l'équipe de direction de BakeMark, qui s'inscrivent dans le cadre des stratégies de croissance et d'expansion de la société. Celle-ci appartient à Pamplona Capital Management.

À propos de BakeMark

Établi à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est aujourd'hui le chef de file reconnu du marché de la boulangerie en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark dessert l'Amérique du Nord et les clients à l'échelle internationale dans tous les secteurs de l'industrie grâce à son portefeuille de produits complet comprenant, entre autres, des mélanges de boulangerie, des garnitures, des glaçages, des glaçures, des préparations de base, des produits surgelés et des fournitures de boulangerie. BakeMark est le distributeur exclusif de quelques-unes des meilleures marques de l'industrie, notamment Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de 5 usines de fabrication et de 25 centres de distribution implantés en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yourbakemark.com.

Personne-ressource pour les médias :

David Lopez

BakeMark

Directeur du marketing

(562)222-6380

david.lopez@bakemark.com

SOURCE BakeMark

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :