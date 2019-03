Les Canadiens dépensent plus que prévu pour les futurs parents, soit une moyenne de 71 $, selon un sondage de Ebates.ca





Et malgré leur générosité, la majorité des gens n'achèteraient pas de cadeau de bébé pour le prince Harry et Meghan Markle

TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Lorsque l'on parle de la famille royale, les Canadiens demeurent fascinés par la naissance imminente du bébé du prince Harry et de Meghan Markle. Selon un récent sondage réalisé par Ebates.ca (une entreprise du groupe Rakuten), avec une date d'accouchement prévue pour avril, la moitié d'entre eux (52 %) suivront les actualités reliées à l'événement. Mais sans surprise, les femmes ont davantage tendance à surveiller ces nouvelles que les hommes (63 % contre 42 %). Et même s'ils croient en parts égales que le nouveau membre de la famille royale sera un garçon ou une fille, la majorité des Canadiens (73 %) conviennent que le prince Harry et Meghan peuvent très bien se permettre de se procurer leurs propres cadeaux destinés à bébé.

« Malgré ce que les Canadiens pensent des cadeaux pour bébés pour le couple royal, le sondage a révélé une conclusion intéressante : ceux-ci dépensent un peu plus dans cette catégorie que ce qu'ils estiment être un montant approprié, soit environ 30 % de plus en moyenne », a déclaré Belinda Baugniet, vice-présidente du marketing et experte interne en magasinage chez Ebates.ca. « Quelle que soit la raison de cet écart, les Canadiens peuvent utiliser des outils d'épargne intelligents pour compenser les coûts supplémentaires et respecter leur budget. »

Au sujet de ce qu'ils dépensent réellement en cadeaux pour bébé, les Canadiens sont très généreux, avec une moyenne de 71 $. Comparativement à ce qu'ils estiment être un montant approprié à dépenser pour les fêtes prénatales et les cadeaux pour les nouveau-nés, qui se situe entre 25 $ et 50 $ selon 44 % des Canadiens, la moyenne étant légèrement supérieure à 56 $. Qu'ils soient pris au dépourvu ou tentent simplement de se mesurer à leurs voisins, il s'avère que les Canadiens dépensent plus pour les cadeaux pour bébé qu'ils ne le prévoient.

Devez-vous utiliser une liste-cadeau pour bébé?

Le protocole royal décourage les cadeaux, car la famille royale en reçoit déjà beaucoup. Et bien que la majorité ne pense pas que le prince Harry et Meghan devraient recevoir des cadeaux pour le bébé, puisqu'ils peuvent se permettre d'acheter leurs propres fournitures, 18 % des Canadiens pensent que leur liste-cadeau devrait inclure des vêtements, suivis des meubles pour la chambre du bébé (12 %) et des articles tels que poussettes, chaises hautes et sièges d'auto (11 %). Dans l'ensemble, cependant, les Canadiens ne semblent pas aimer les listes-cadeaux, et pas seulement lorsqu'il est question de la famille royale. Ils ont peut-être déjà en tête un cadeau préféré ou un détaillant, mais 48 % déclarent choisir parfois un cadeau dans une liste-cadeau pour bébé, tandis que 33 % disent ne jamais le faire.

Il est connu que les articles pour bébés peuvent être coûteux, et si vous avez beaucoup d'amis qui ont des bébés, les coûts peuvent s'additionner rapidement. Mais il existe des moyens de donner aux futurs parents les cadeaux dont ils ont besoin tout en économisant de l'argent. Voici quelques conseils supplémentaires pour acheter des cadeaux pour nouveau-nés sans avoir à casser votre tirelire :

Tenez-vous-en aux articles de base. Les articles les plus utiles comme les couches, les couvertures, les pyjamas et les bavettes sont beaucoup utilisés et s'usent rapidement à force d'être lavés. Les bébés grandissent si vite. Les hochets et autres jouets à secouer sont des cadeaux peu coûteux, mais ils sont parfaits pour développer la motricité et pour maintenir l'attention des bébés.





Recherchez des articles en liquidation. Vous avez au moins 6 mois pour rechercher des cadeaux. Recherchez les soldes et vérifiez les articles en liquidation pour dénicher un bon cadeau à prix réduit. Soyez créatif avec votre emballage et votre présentation pour lui donner une touche personnalisée; vous trouverez beaucoup d'inspiration en ligne.





Soyez payé pour magasiner. Avec des centaines de détaillants partenaires proposant des articles pour bébés et enfants, Ebates.ca est un excellent moyen de faire ses achats dans un grand choix de magasins tout en obtenant des remises en argent sur vos achats, y compris les cartes-cadeaux.

À propos du sondage Le sondage d'Ebates Canada a été réalisé en ligne en janvier 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1 007 Canadiens à l'échelle nationale. Un échantillon de cette taille est précis à +/- 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

À propos d'Ebates inc. La marque Ebates possède une solide communauté d'acheteurs avisés dans le monde entier, et a versé près d'un milliard de dollars à ses membres. L'adhésion à Ebates.ca est gratuite et permet aux consommateurs de magasiner en ligne chez plus de 750 de leurs détaillants préférés, tout en gagnant des remises en argent sur chaque achat effectué, payées trimestriellement sous la forme d'un chèque ou par l'entremise de PayPal. Fondée en 1998, Ebates a commencé son expansion internationale avec le lancement d'Ebates Canada en 2012, dont le siège social est situé à Toronto, et a été rachetée par Rakuten, inc. en 2014. Ebates.ca est fièrement et spécifiquement conçu par des Canadiens, pour les Canadiens.

