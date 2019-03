Emaar lance Dubai Stars, une allée des célébrités rendant hommage à 10 000 célébrités internationales, dans le centre-ville de Dubaï





? Le centre-ville de Dubaï accueillera plus de 400 étoiles dans sa première phase, Emaar lançant le Dubai Stars, une allée piétonne des célébrités et des personnalités influentes du monde entier

? Dubai Stars ajoute une attraction aux touristes, 98 % d'entre eux visitant déjà le centre-ville de Dubaï pour ses riches attractions, dont le Burj Khalifa, The Dubai Mall, The Dubai Fountain et l'Opéra de Dubaï

? Dubai Stars rendra hommage à d'éminentes personnalités qui ont joué un rôle positif dans le monde à travers leurs oeuvres dans les domaines de la musique, du cinéma, des arts, de l'architecture, du sport, de la littérature, mais aussi les personnalités influentes des réseaux sociaux

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Emaar, le plus grand promoteur de mode de vie en dehors de la Chine, dont The Dubai Mall, le Burj Khalifa, l'Opéra de Dubaï, The Dubai Fountain et de nombreux quartiers exceptionnels, comme le centre-ville de Dubaï, a annoncé la création de Dubai Stars, une allée des célébrités et des personnalités influentes célèbres du monde entier.

Le projet débutera par une campagne médiatique mondiale faisant intervenir le public pour nommer leurs célébrités et leurs personnalités influentes préférées pour les 400 premières étoiles présentées aux Dubai Stars.

La première phase des Dubai Stars, qui se déroulera le long du boulevard Sheikh Mohammed Bin Rashid dans le centre-ville de Dubaï, sera dévoilée en octobre lors d'un événement planétaire auquel participeront les 400 célébrités choisies.

Confirmant le centre-ville comme principale destination touristique de Dubaï et Emaar comme promoteur d'expériences mémorables et d'envergure mondiale, Dubai Stars rendra hommage à d'éminentes personnalités qui ont joué un rôle positif dans le monde à travers leurs oeuvres dans les domaines de la musique, du cinéma, des arts, de l'architecture, du sport, de la littérature, mais aussi les personnalités influentes des réseaux sociaux.

Dubai Stars, une fois terminé, disposera de plus de 10 000 étoiles, soit environ quatre fois que le Walk of Fame d'Hollywood.

Ahmad Al Matrooshi, le directeur général d'Emaar Properties, a déclaré : « Emaar est fier d'offrir des expérience extraordinaires aux résidents et aux visiteurs de Dubaï. À travers Dubai Stars, nous poursuivons notre objectif de faire de Dubaï la meilleure ville au monde et de promouvoir les arts, la culture et le sport en récompensant les étoiles dont les oeuvres inspirent le monde. »

Dubai Stars by Emaar est pensé pour devenir l'une des attractions touristiques les plus visitées, attirant les touristes du monde entier grâce à la diversité des célébrités mises en avant.

https://www.facebook.com/TheDubaiStars/?ref=bookmarks

https://twitter.com/TheDubaiStars

https://www.instagram.com/The.Dubai.Stars/

Pour plus d'informations :

Kelly Home

ASDA'A BCW

+9714-4507-600

kelly.home@bcw-global.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/837010/Dubai_Stars_2019_by_Emaar.jpg

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 07:21 et diffusé par :