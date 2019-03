Déclaration de Manuvie au sujet de la décision rendue dans le litige impliquant Mosten





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a fait la déclaration suivante aujourd'hui relativement à la décision favorable de la Cour de la Saskatchewan dans le litige touchant Mosten Investment LP (« Mosten ») :

Nous sommes satisfaits de la décision rendue à la fin de la semaine dernière par le tribunal de la Saskatchewan. Celui-ci a tranché en faveur de Manuvie, rejetant les demandes de Mosten contre Manuvie. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons toujours eu confiance que nous aurions gain de cause dans ce litige, et que cela n'aurait aucune incidence importante sur les activités de la Société.

Dans sa décision, le juge Scherman de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a déclaré que la politique en question « ne prévoit pas d'occasions de placement autonomes illimitées dans le fonds provisoire ». Plus précisément, la Cour a statué que les paiements au contrat sont « limités aux fonds versés ou investis pour acquitter les coûts d'assurance actuels et futurs, les taxes sur les primes connexes, les frais d'administration déterminés et les placements autorisés accumulés exonérés d'impôt ».

Cela est conforme à notre position selon laquelle cette affaire était juridiquement non fondée et absurde sur le plan commercial, et que les clients qui souscrivent un contrat d'assurance vie universelle, ainsi que les assureurs qui émettent ces contrats, n'ont jamais eu l'intention d'utiliser ces derniers comme contrat de dépôt ou de titres.

La décision a également reçu l'appui de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) qui a déclaré : « La décision rendue est dans l'intérêt public et renforce la profonde division entre le secteur bancaire et celui des assurances qui demeure au coeur du cadre légal et réglementaire régissant le secteur canadien des services financiers ».

