Dr Joshua Dunaief MD, renommé comme chercheur et clinicien en DMLA rejoint le conseil consultatif clinique de Mperia Thérapeutique.





Le 18 mars 2019, le Dr Joshua Dunaief, PhD, MD, professeur d'ophtalmologie Adele Niessen du Scheie Eye Institute de l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis, se joint au conseil consultatif clinique (CCC) de Mperia Thérapeutique Inc.

« Un clinicien de première ligne spécialisé dans la dégénérescence liée à l'âge (DMLA) pendant deux décennies, associé à une réputation stellaire dans le domaine de la recherche sur le stress oxydatif oculaire, signifie que le Dr Dunaief est le candidat idéal pour notre CCC, alors que nous planifions nos phases cliniques 1 et 2 », a déclaré le PDG et président, Paul Chipperton.

« L'ajout du Dr Dunaief va permettre de développer davantage l'expertise oculaire dont dispose maintenant Mperia à un stade critique du développement de la société », a déclaré Kevin McBride, membre du conseil d'administration de Mperia, associé et CSO chez AmorChem. « Il jouera un rôle clé dans la transformation de Mperia d'une société de stade préclinique en une étude d'études cliniques utilisant le récepteur CD36, une cible potentiellement révolutionnaire pour la DMLA et d'autres maladies inflammatoires. »

Le Dr Dunaief, PhD, MD est le professeur d'ophtalmologie Adele Niessen du Scheie Eye Institute de l'Université de Pennsylvanie (États-Unis). Il soigne des patients atteints de DMLA depuis 2000 tout en maintenant ses activités de recherche axées sur le développement de nouvelles connaissances et de nouveaux traitements sur le terrain. Son laboratoire a publié plus de 100 articles évalués par des pairs sur la DMLA. En 2006, l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO) lui a décerné le Cogan Award.

Ses recherches et son expérience clinique prennent leur origine de plusieurs facultés de médecine d'universités américaines. Il a obtenu son baccalauréat en biologie avec mention de la biologie de l'Université Harvard, ses diplômes MD et PhD du Columbia College of Physicians and Surgeons en 1996 et a terminé sa résidence en ophtalmologie au Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins en 2000, avant de rejoindre le Scheie Eye Institute de l'Université de Pennsylvanie, où il a obtenu une bourse de recherche sur la rétine dans le domaine médical en 2004.

À PROPOS DE MPERIA THÉRAPEUTIQUE

Mperia Thérapeutiques est la Société experte en CD36 qui se concentre sur le développement de thérapies s'attaquant à l'inflammation médiée par les macrophages. La technologie exploite des peptides cycliques ayant une haute affinité pour le récepteur CD36 pour leur capacité à agir sur l'inflammasome cellulaire et à modifier les dysfonctions métaboliques des macrophages, menant ainsi à une réponse anti-inflammatoire exceptionnelle. Mperia détient les droits exclusifs pour plusieurs ligands hautement actifs sur CD36 en dégénérescence maculaire liée à l'âge (forme sèche), athérosclérose et en stéatose hépatique non-alcoolique.

