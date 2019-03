Budgets fédéral et provincial - Recommandations pour stimuler l'investissement et pallier à la pénurie de main-d'oeuvre





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande aux gouvernements du Québec et du Canada de mettre en place des mesures pour stimuler l'investissement dans le secteur manufacturier et pallier à la pénurie de main-d'oeuvre. Ces mesures permettront d'augmenter la compétitivité du secteur manufacturier québécois.

Afin de s'assurer que les investissements se fassent ici au Québec, MEQ a présenté huit recommandations au gouvernement du Québec :

Rehausser les taux des crédits d'impôts à la R-D Prolonger le rabais d'électricité et augmenter le retour sur investissement Élargir le Crédit d'impôt pour l'investissement (CII) aux dépenses relatives à l'industrie 4.0 Mettre en place un programme de subventions afin d'accélérer le virage 4.0 Offrir des subventions pour l'embauche d'employés étrangers Mettre en place un programme de subvention pour la régionalisation et l'intégration des immigrants en région Maintenir le Programme Exportation Offrir des mesures structurantes visant la diversification des marchés

Le mémoire déposé au gouvernement du Québec peut être consulté ici.

« La prévisibilité de l'environnement d'affaires et les mesures pour stimuler l'investissement sont des facteurs essentiels pour augmenter la compétitivité du secteur. Qui investira au Québec si de surcroît les états américains se montrent beaucoup plus agressifs en termes d'incitatifs, et en plus, qu'il manque de travailleuses et de travailleurs? », se demande la présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Véronique Proulx.

MEQ a également formulé huit recommandations pré-budgétaires au gouvernement du Canada (août 2018), dont :

Rétablir l'avantage fiscal canadien par rapport à celui des États-Unis Rendre permanent le Fonds stratégique pour l'innovation tout en l'élargissant à 2 milliards $ Réinjecter les revenus provenant de la taxe sur le carbone dans l'achat d'équipement et de nouvelles technologies

Ce mémoire déposé au gouvernement du Canada peut être consulté ici (en version anglaise).

La compétitivité du secteur manufacturier est mise à rude épreuve. En effet, le Canada se classe avant dernier parmi plusieurs pays industrialisés et derrière la moyenne pays de l'OCDE, quant à la croissance des investissements en capital au cours des 5 dernières années, soit avec une croissance de 8%. En parallèle, les entreprises québécoises et canadiennes investissent de plus en plus aux États-Unis, au détriment de nos usines québécoises. En effet, le flux d'investissement direct étranger en 2012 entre le Canada et les États-Unis était de 20 milliards $. En 2017, les Américains avaient maintenu leur niveau d'investissement, alors que le Canada investissait 100 milliards $ aux États-Unis.

Rappelons qu'au troisième trimestre de 2018, il y avait 18 000 postes vacants dans le secteur manufacturier au Québec. 60 % d'entre eux exigeant un secondaire 5 et moins. Les résultats d'une étude auprès des membres de MEQ démontrent que 93,3 % des membres de MEQ sont affectés par la pénurie de main-d'oeuvre et ils prévoient que cela les affectera encore dans 5 ans.

