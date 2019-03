TransCanada émet un avis de droit de conversion et de taux de dividende pour ses actions privilégiées de la série 7





CALGARY, Alberta, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui qu'elle n'a pas l'intention d'exercer, le 30 avril 2019, son droit de racheter ses actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif de la série 7 (les « Actions de la série 7 »). En conséquence, sous réserve de certaines conditions, les détenteurs d'Actions de la série 7 ont le droit de choisir l'une des options suivantes en ce qui concerne leurs actions :



conserver une partie ou la totalité de leurs Actions de la série 7 et continuer à recevoir un dividende trimestriel fixe; ou



convertir, sur une base de parité, une partie ou la totalité de leurs Actions de la série 7 en actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif de la série 8 (les « Actions de la série 8 ») de TransCanada et recevoir un dividende trimestriel variable.

Le taux de dividende applicable aux Actions de la série 7 pour la période de cinq ans comprise entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2024 (à l'exclusion de cette date) correspondra au rendement d'une obligation de cinq ans du gouvernement du Canada déterminé le 1er avril 2019, majoré de 2,38 %. Le taux de dividende applicable aux Actions de la série 8 pour la période de trois mois comprise entre le 30 avril 2019 et le 30 juillet 2019 (à l'exclusion de cette date) correspondra au taux de rendement des bons du Trésor à 90 jours du gouvernement du Canada déterminé le 1er avril 2019, majoré de 2,38 %. Les deux taux seront calculés selon les conditions énoncées dans le supplément au prospectus en date du 14 novembre 2011 et annoncées par voie d'un communiqué de presse le 1er avril 2019.

Les titulaires bénéficiaires d'Actions de la série 7 qui souhaitent exercer leur droit de conversion de leurs actions doivent communiquer dès que possible avec leur courtier ou tout autre intermédiaire et s'assurer que leurs instructions sont suivies, afin de respecter la date limite pour exercer ce droit, soit à 17 h (HAE) le 15 avril 2019. Tout avis reçu après cette date limite ne sera pas valable. Ainsi, il est recommandé que cet avis soit communiqué bien avant la date limite, afin de donner au courtier ou à l'intermédiaire suffisamment de temps pour entreprendre toutes les mesures nécessaires.

Les droits de conversion susmentionnés sont assujettis aux conditions suivantes : (i) si TransCanada détermine qu'il resterait en circulation, après le 30 avril 2019, moins d'un million d'Actions de la série 7, alors toutes les Actions de la série 7 restantes seront automatiquement converties en Actions de la série 8, sur une base de parité le 30 avril 2019; et (ii) autrement, si TransCanada détermine qu'il resterait en circulation, après le 30 avril 2019, moins d'un million d'Actions de la série 8, alors aucune Action de la série 7 ne sera convertie en Actions de la série 8. Dans un cas comme dans l'autre, TransCanada émettra un communiqué de presse à cet effet au plus tard le 23 avril 2019.

Les titulaires bénéficiaires d'Actions de la série 7 qui ne signifient aucun avis ou qui ne communiquent pas avec leur courtier ou autre intermédiaire avant la date limite conserveront leurs Actions de la série 7 et recevront le dividende annuel fixe au nouveau taux applicable aux Actions de la série 7, sous réserve des conditions énoncées ci-dessus.

Les titulaires d'Actions des séries 7 et 8 auront à nouveau l'occasion de convertir leurs actions le 30 avril 2024, puis tous les cinq ans par la suite, tant que les actions demeureront en circulation.

Pour plus de renseignements sur les conditions d'investissement en Actions des séries 7 et 8 et les risques y afférents, veuillez consulter le supplément au prospectus de la Société en date du 14 novembre 2011, disponible sur sedar.com ou sur le site Web de la Société.

Forte de plus de 65 ans d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel qui s'étend sur plus de 92 600 kilomètres (57 500 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, grâce à une capacité de stockage s'élevant à 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d'électricité, TransCanada est actuellement propriétaire d'installations qui produisent plus de 6 600 mégawatts au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur d'environ 4 900 kilomètres (3 000 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada sont négociées sur les bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-vous sur les réseaux sociaux .

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

La présente publication contient des renseignements d'ordre prévisionnel et fait l'objet d'incertitudes et de risques importants (ce type de déclaration a généralement recours à des termes comme « anticiper », « prévoir », « penser », « susceptible de », « devrait », « estimer », « avoir l'intention de » ou à d'autres termes semblables). Les déclarations de type prévisionnel contenues dans le présent document ont pour objectif de renseigner les détenteurs de titres et investisseurs potentiels de TransCanada à son sujet et celui de ses filiales. Ces renseignements concernent notamment l'évaluation, par la direction, des projets d'avenir et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les renseignements prévisionnels reflètent les hypothèses et opinions de TransCanada en fonction des données disponibles à l'heure où les déclarations ont été faites. Par conséquent, ils ne constituent aucunement une quelconque garantie des performances futures. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fonder de manière excessive sur ces renseignements prévisionnels, donnés à la date du présent communiqué, et à ne pas utiliser les renseignements financiers prospectifs à des fins autres que celles prévues. TransCanada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les renseignements prévisionnels, sauf lorsque la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez-vous reporter aux Principaux faits financiers du quatrième trimestre 2018 et au Rapport annuel 2018 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov .

