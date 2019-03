Éric Martel et Andrew Lutfy, deux figures de proue du milieu des affaires, dirigeront la prochaine campagne Centraide





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal pourra compter sur deux personnalités reconnues du milieu des affaires pour coprésider sa campagne 2019. Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, et Andrew Lutfy, président et chef de la direction du Groupe Dynamite et de Carbonleo, seront à la tête d'un cabinet de campagne composé d'une trentaine de leaders montréalais.

Grâce à sa campagne annuelle, Centraide du Grand Montréal répond aux besoins des gens confrontés à des difficultés liées à la pauvreté et à l'exclusion sociale en appuyant un réseau de 350 organismes communautaires qui agissent sur le terrain.

« Je suis associé à la mission de Centraide depuis plus de 20 ans, dont plusieurs années à titre de membre du cabinet de campagne. Cette nouvelle responsabilité constitue donc une belle continuité de mon engagement. Hydro-Québec, ses employés et ses retraités sont aussi très impliqués auprès de Centraide, et ce, à l'échelle de la province. Par cet appui, nous contribuons au mieux-être de nos communautés et à la lutte contre la pauvreté », souligne Éric Martel.

« Pour moi, l'engagement social est très important et soutenir le travail de Centraide l'est tout autant. Cette organisation rend notre communauté montréalaise plus belle et plus accueillante. Elle permet à chacun d'avoir sa chance et d'être valorisé pour ce qu'il peut offrir à la société. C'est avec fierté que je relèverai ce beau défi qui m'est proposé », ajoute Andrew Lutfy.

« C'est très précieux de pouvoir compter sur deux philanthropes profondément engagés et partenaires de longue date. La solidarité et l'entraide de nos bénévoles et de nos donateurs sont essentielles pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Chaque vie mérite sa chance. La campagne annuelle nous rappelle que nous ne devons jamais être indifférents aux besoins des personnes les plus vulnérables et agir avec coeur afin de les aider » conclut Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

La campagne Centraide 2019 sera officiellement lancée le 2 octobre au cours de la grande Marche aux 1 000 parapluies dans le centre-ville de Montréal.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

