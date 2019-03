REPLY réalise une étude sur les interfaces homme-machine et présente les concepts avant-coureurs





L'étude de Reply, réalisée avec la plateforme de tendances SONAR, analyse les concepts précurseurs des interfaces entre l'homme et l'ordinateur, qui offrent aujourd'hui de véritables possibilités pour la communication humaine avec les machines. Pour les entreprises, cela représente un potentiel notable d'interactions plus personnalisées et émotionnelles avec la clientèle, et ouvre de nouvelles opportunités pour la visualisation et l'analyse des informations.

Assistance vocale

De par le monde, vingt millions de personnes utilisent déjà l'assistance vocale au quotidien pour trouver des informations, effectuer des achats ou écouter de la musique. En entreprise, l'assistance vocale permet d'utiliser la technologie de manière complètement nouvelle et automatise de nombreuses opérations. Les interfaces vocales connectées effectuent des tâches entières, enregistrent des données et passent des appels sans la moindre intervention humaine. Elles augmentent ainsi la productivité et laissent davantage de temps aux employés de s'occuper de tâches plus complexes. Grâce aux interfaces vocales, les machines peuvent être contrôlées par la voix, et les agents logiciels connectés seront capables d'effectuer un nombre croissant de services à l'avenir. De plus, les dispositifs électroniques intra-auriculaires peuvent être utilisés pour des applications variées, comme la transmission sans fil des données ou des services de communication, entre autres.

Réalité étendue

Les technologies regroupées sous la désignation de "réalité étendue" permettent une interaction sans obstacle entre l'homme et la machine, et éliminent les distances géographiques. Elles révolutionnent l'interaction avec notre environnement: les réalités augmentée, virtuelle et mixte optimisent les décisions du consommateur, réduisent les coûts, accroissent l'efficience et la productivité. Parmi les autres tendances émergentes figurent la commande gestuelle et les écrans 3D, qui créent l'image virtuelle tridimensionnelle d'un objet et offrent des possibilités interactives. Les lunettes connectées, qui fournissent des informations supplémentaires sur ce que l'utilisateur regarde, font également partie des tendances de la réalité étendue.

Une immersion totale

Les technologies d'immersion totale permettent un échange direct des informations entre l'homme et la machine. Les progrès dans les technologies immersives et les neurosciences annoncent un monde dans lequel les humains seront complètement connectés aux ordinateurs. En médecine, la recherche scientifique ouvre la voie à un avenir où le cerveau humain pourra contrôler les ordinateurs par la pensée et échanger des idées via des casques ou des implants cérébraux. Les entreprises travaillent déjà sur les interfaces à commande neurale, qui offrent des canaux de communication directe entre un cerveau connecté et des périphériques externes. Autre tendance technologique, les corps augmentés auront vocation à renforcer nos performances au travers d'implants ou de tatouages électroniques.

En outre, l'étude identifie quatre potentialités qui pourraient rapidement devenir une réalité:

Envoyer des pensées : les idées, sentiments et souvenirs pourront être directement partagés avec d'autres personnes.

: les idées, sentiments et souvenirs pourront être directement partagés avec d'autres personnes. Optimisation humaine : en connectant directement le cerveau aux ordinateurs, aux assistants contrôlés par l'IA à l'Internet, le savoir-faire pourra être directement téléchargé dans le cerveau ou renforcé par des systèmes d'intelligence supérieure.

: en connectant directement le cerveau aux ordinateurs, aux assistants contrôlés par l'IA à l'Internet, le savoir-faire pourra être directement téléchargé dans le cerveau ou renforcé par des systèmes d'intelligence supérieure. Santé neurale : les technologies immersives pourraient permettre de guérir des maladies qui restent encore incurables aujourd'hui, comme la maladie de Parkinson ou la paralysie.

: les technologies immersives pourraient permettre de guérir des maladies qui restent encore incurables aujourd'hui, comme la maladie de Parkinson ou la paralysie. Copies virtuelles: en se connectant aux ordinateurs, les pensées, souvenirs et sentiments pourraient être archivés comme des données et servir, un jour, à fabriquer une copie virtuelle complète du cerveau.

"La communication entre l'homme et la machine est un des thèmes les plus prometteurs de notre époque. Au croisement entre l'humain et les systèmes intelligents, les technologies permettront un basculement des paradigmes dans tous les domaines de la vie dans un avenir proche. Les nouveaux produits et services offriront de nouvelles solutions pour transmettre et visualiser des informations. Les trois tendances identifiées par SONAR et les quatre potentialités guident les entreprises tout au long de leur transformation numérique", déclare Filippo Rizzante, responsable technologique chez Reply.

Le rapport "Human Machine Interfaces" s'inscrit dans une série d'études consacrées à l'IA, à la révolution de la vente au détail et à l'IdO grand public.

Retrouvez l'étude dans son intégralité en cliquant ici.

