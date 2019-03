Les meilleures entreprises de la construction au Québec honorées au Congrès de l'ACQ 2019





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé les lauréats des prix Construire, qui visent à reconnaître le talent, l'engagement et l'excellence d'entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l'industrie de la construction au Québec, lors de son Banquet Reconnaissance dans le cadre de son Congrès 2019 qui se tenait au Manoir Richelieu les 15 et 16 mars derniers.

Lors du gala animé par Véronique Cloutier et Louis Morissette, 22 prix Construire ont été remis aux meilleures entreprises en construction de partout au Québec dans différentes catégories, soit 7 prix provinciaux, 9 prix régionaux et 6 prix résidentiels.

En outre, l'ACQ a remis à Marc Dugré, président de Régulvar, le prestigieux prix René-Lafontaine, qui rend hommage à un entrepreneur chevronné qui a su se distinguer tout au long de sa carrière.

Monsieur Dugré, président de Régulvar depuis 1999, s'est impliqué au sein de l'ACQ - Laurentides avant de devenir président de l'ACQ - Laval / Laurentides. Il a également été élu vice-président finances de l'ACQ - Provinciale de 2010 à 2015. Au cours de ce mandat, M. Dugré a participé à plusieurs comités de l'ACQ, en plus de contribuer grandement à la mise en place du Programme Intégrité et de représenter l'organisation lors de différentes commissions parlementaires. Son entreprise est aussi un exemple pour le milieu de la construction. En effet, Régulvar est reconnue pour son expertise et son expérience en immotique afin d'optimiser la performance des bâtiments.

Au total, ce sont plus de 500 entrepreneurs en construction de partout à travers le Québec qui se sont réunis à Charlevoix pour assister au Congrès de l'ACQ et pour entendre divers conférenciers tels que Denis Gallant de l'Autorité des marchés publics, Diane Lemieux, de la Commission de la construction du Québec ainsi que le commandant Robert Piché. Ils ont également participé à des panels et des ateliers pour discuter des sujets comme la pénurie de la main-d'oeuvre dans la construction, de l'innovation technologique dans l'industrie et des nouvelles pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Lauréats provinciaux

Catégorie Lauréat Région Prix hommage René-Lafontaine Marc Dugré ing., Régulvar Laval / Laurentides Chantier d'importance Ikea Canada Limited Partnership Québec Construire se conjugue au féminin Avalex portes de garage Inc. Québec Construction durable Projet Zibi Outaouais Exportation Hydro Mobile Lanaudière Fiers et compétents Dalcon inc. Québec Mutuelles de prévention ACQ Construction SIMDEV Inc. Montréal

Lauréats régionaux

Catégorie Lauréat Ville ACQ - Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles Électro (1983) inc. Rimouski ACQ - Estrie Céramique Vachon Sherbrooke ACQ - Laval / Laurentides Ébénisterie St-Patrick Laval ACQ - Mauricie / Bois-Francs / Lanaudière / Centre-du-Québec Maçonnerie L. N. Beaudoin Inc. Trois-Rivières ACQ - Métropolitaine Groupe C. Laganière Montréal ACQ - Montérégie Priest - Construction - Électricité Longueuil ACQ - Outaouais / Abitibi / Nord-Ouest du Québec RPGL Avocats Gatineau ACQ - Québec Garoy Construction inc. Québec ACQ - Saguenay / Lac-Saint-Jean Philippe Trépanier Inc. Saguenay

Lauréats résidentiels

Catégorie Lauréat Région Entreprise accrédité GCR - Ouest du Québec Innomax.ca Montérégie Entreprise accrédité GCR - Est du Québec Sylvain Bourdeau Construction & Fils Mauricie Projet résidentiel non réglementé de l'année, plus de 10 étages - Ouest du Québec Le Brickfields Montréal Projet résidentiel non réglementé de l'année, 5 à 10 étages - Ouest du Québec Les Bassins du Havre | Phase 3 Montréal Projet résidentiel non réglementé de l'année, Résidence pour personnes retraitées - Ouest du Québec Projet Sevä Montérégie Projet résidentiel non réglementé de l'année - Est-du-Québec Origine Écocondos de la Pointe Québec

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

