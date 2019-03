Entente de principe entre les Métallos et Bedrock pour le redémarrage de l'usine de Pointe-Noire





SEPT-ÎLES, QC, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La section locale 6254 du Syndicat des Métallos et Bedrock industries ont conclu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective en vue du redémarrage de l'usine de bouletage de Pointe-Noire à Sept-Îles. Celle-ci sera ratifiée ultérieurement par les futurs travailleurs de l'usine, une fois que cette dernière sera de retour en opération.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu une entente de principe qui va déterminer les conditions de travail qui prévaudront au moment du prochain redémarrage. Les négociations se sont bien déroulées, avec des vis-à-vis qui ont fait preuve de beaucoup de sérieux dans la démarche », constate le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

L'usine de bouletage de Pointe-Noire, où travaillaient des syndiqués métallos, a été fermée en juin 2013. Quelques mois plus tard en 2014, Cliffs Natural Resources se plaçait sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Elle est aujourd'hui la propriété de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) et devrait être reprise officiellement sous peu par Bedrock industries, lorsque l'entente commerciale sera finalisée.

« Cette entente de principe constitue un pas de plus vers le redémarrage de l'usine. On trouve dans cette future convention des conditions de travail très compétitives, en droite ligne avec ce qui se fait dans le secteur. Elle permettra également une certaine flexibilité dans l'organisation du travail de façon à faciliter le redémarrage de la production », précise le président de la section locale 6254, Robert Roy.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :