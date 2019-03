CPA Global: Les départements de propriété intellectuelle qui ont une forte charge de travail trouveront en Memotech 7.5 une alternative révolutionnaire en matière de productivité grâce à sa suite étendue de nouvelles applications





Le leader en technologie de PI CPA Global® annonce aujourd'hui des mises à jour importantes de son logiciel Memotech. Leader sur le marché et fournisseur de solutions destinées à soulager les départements de PI en améliorant leur productivité, Memotech 7.5 ajoute cinq nouvelles applications qui sont chacune conçues individuellement pour répondre à des enjeux spécifiques en matière d'efficacité et que les offres actuelles du marché des logiciels PI ne permettent pas de relever.

Développées à partir de cinq programmes de R&D distincts et ciblés, chacun travaillant directement avec des clients existants et dans des domaines spécifiques aux processus PI, les nouvelles applications s'intègrent parfaitement à Memotech 7.5.

Application FILE - étend les capacités de Memotech en matière de gestion logicielle du flux de travail, dans les départements de PI et pour tous les autres utilisateurs, y compris les réseaux d'agents du client, pour une augmentation de l'efficacité allant jusqu'à 80 %.

- étend les capacités de Memotech en matière de gestion logicielle du flux de travail, dans les départements de PI et pour tous les autres utilisateurs, y compris les réseaux d'agents du client, pour une augmentation de l'efficacité allant jusqu'à 80 %. Application DOCKET - gère le flux entrant de documents, de données et de courriers électroniques provenant des agents et des offices de Brevets vers Memotech par l'intermédiaire d'un agent intelligent assisté par une IA, ce qui réduit considérablement les étapes du processus et le risque d'erreurs.

gère le flux entrant de documents, de données et de courriers électroniques provenant des agents et des offices de Brevets vers Memotech par l'intermédiaire d'un agent intelligent assisté par une IA, ce qui réduit considérablement les étapes du processus et le risque d'erreurs. Application WORKFLOW - recueille toute l'information nécessaire pour compléter les publications d'inventions dans un flux configurable par l'utilisateur. Les formulaires intelligents et les étapes dynamiques peuvent être créés directement par les utilisateurs en fonction des besoins de l'unité commerciale, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement.

- recueille toute l'information nécessaire pour compléter les publications d'inventions dans un flux configurable par l'utilisateur. Les formulaires intelligents et les étapes dynamiques peuvent être créés directement par les utilisateurs en fonction des besoins de l'unité commerciale, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement. Application MEETING - automatise le processus décisionnel de bout en bout pour toutes les décisions en matière de brevets, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts et crée ainsi une expérience utilisateur exceptionnelle pour le personnel administratif non PI.

- automatise le processus décisionnel de bout en bout pour toutes les décisions en matière de brevets, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts et crée ainsi une expérience utilisateur exceptionnelle pour le personnel administratif non PI. IP One Data -Memotech 7.5 vérifie et corrige également les données PI en les intégrant à la couche de données communes de CPA Global, qui comprend des données PI publiques nettoyées, ce qui facilite la protection des ressources critiques et permet de tirer le meilleur parti de la PI.

Les départements de propriété intellectuelle des entreprises doivent absorber de plus en plus de pression, avec une nécessité croissante de générer toujours plus de valeur avec moins de ressources," commente Simon Webster, PDG de CPA Global. "Memotech 7.5 est la plate-forme de PI ultime en matière de productivité, avec de nouvelles applications conçues à partir de zéro pour libérer des ressources précieuses et se concentrer sur la création de valeur pour les entreprises.

Les clients de CPA Global qui souhaitent améliorer leur version et les nouveaux clients peuvent déjà accéder à Memotech 7.5.

À propos de CPA Global

CPA Global est leader mondial dans le domaine de la technologie de la propriété intellectuelle, et nombre de sociétés et de cabinets d'avocats respectés lui font déjà confiance. Notre offre est modulable et adaptable, de sorte que les clients peuvent ajouter des fonctionnalités en fonction de leurs besoins. Notre équipe exceptionnelle propose une innovation intégrée, des logiciels de productivité PI, des services et des informations cruciales au travers d'un réseau à l'échelle mondiale. Notre technologie repose sur une couche de données commune, combinant de grandes données PI à des algorithmes et des analyses de pointe pour faciliter une prise de décision sûre et sans risque à tous les coups. Nous aidons nos clients à réaliser la valeur de leurs idées et à faire en sorte que la propriété intellectuelle fonctionne mieux.

