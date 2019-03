De Woolco à Walmart : au Canada depuis 25 ans





Nous aidons les Canadiens à économiser, pour qu'ils puissent vivre mieux depuis 25 ans

MISSISSAUGA, ON, le 18 mars 2019 /CNW/ - Walmart Canada célèbre aujourd'hui son 25e anniversaire au Canada, une étape majeure pour le plus important détaillant au monde. Walmart a ouvert ses premières succursales au Canada après l'achat des 122 magasins de la division Woolco de Woolworth Canada en 1994. Depuis, le détaillant a déployéun réseau de 410 succursales, qui emploie plus de 85 000 associés et qui sert plus de 1,2 million de clients partout au pays, chaque jour. En 2011, Walmart Canada a également lancé son magasin en ligne, Walmart.ca, qui est visité par plus de 750 000 clients par jour.

« Les 25 dernières années ont été remarquables pour Walmart Canada. Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir servir les familles canadiennes », a dit Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous avons bâti de solides fondations au Canada - en appuyant les hôpitaux pour enfants locaux, en apportant du secours en cas de catastrophe et en s'attaquant à des problématiques comme la faim et la réduction des déchets. En tant qu'un des employeurs les plus importants du pays, nous sommes fiers de miser sur une main-d'oeuvre diversifiée et nous envisageons un avenir prometteur au Canada. »

Redonner aux communautés canadiennes

Le vaste programme de philanthropie de Walmart Canada vise à aider les familles canadiennes dans le besoin et la mission de la compagnie d'aider les gens à vivre mieux va bien au-delà des murs de ses succursales. Le détaillant a formé des partenariats importants avec des organismes à but non lucratif, incluant notamment le Club des petits déjeuners, la Croix-Rouge canadienne, le Children's Miracle Network et les Banques alimentaires Canada. Voici quelques chiffres notables du programme de philanthropie de Walmart :

Le détaillant a recueilli et versé 350 millions de $ à des organismes sans but lucratif canadiens

à des organismes sans but lucratif canadiens Ceci signifie qu'en moyenne, 35 000 $ ont été recueillis et donnés à des organismes de bienfaisance canadiens pour chaque jour d'exploitation de Walmart au Canada

ont été recueillis et donnés à des organismes de bienfaisance canadiens pour chaque jour d'exploitation de Walmart au Walmart a donné 16 millions de livres de surplus alimentaire, ce qui équivaut à 16 millions de repas, aux banques alimentaires et aux organismes de récupération alimentaire partout au pays

Le programme de dons communautaires de Walmart Canada a comme objectif de renforcer les liens avec les communautés où Walmart a une présence, avec des initiatives d'envergure nationale ayant un impact local.

Réduire les déchets de plastique et le gaspillage alimentaire

Walmart Canada assume un rôle de chef de file dans la réduction des déchets, en s'appuyant sur des initiatives commerciales et philanthropiques - en cours depuis 2005 - pour éliminer les déchets et combattre la faim. La compagnie se concentre sur la réduction des déchets dans l'ensemble de ses activités, incluant des engagements ambitieux relatifs à la réduction des déchets de plastique et alimentaires. Ces engagements de développement durable incluent :

Ne plus envoyer de déchets aux sites d'enfouissement d'ici 2025 . Présentement, 87 % des déchets de Walmart Canada sont détournés des sites d'enfouissement.

. Présentement, 87 % des déchets de Walmart Canada sont détournés des sites d'enfouissement. Réussir à créer des emballages recyclables, réutilisables ou compostables à 100 % pour tous les produits de marques maison d'ici 2025.

pour tous les produits de marques maison d'ici 2025. Réduire les sacs de plastique aux caisses d'un 50 % supplémentaire d'ici 2025, retirant environ un milliard de sacs de plastique de la circulation durant cette période.

durant cette période. Avoir une flotte composée à 100 % de véhicules à propulsion alternative d'ici 2028.

Faits intéressants sur Walmart Canada :

Walmart Canada est reconnue comme étant l'une des 10 entreprises les plus influentes au Canada

au Walmart Canada sert environ l'équivalent de la population canadienne chaque mois dans ses succursales

dans ses succursales Plus de 80 % des familles canadiennes magasinent chez Walmart

des familles canadiennes magasinent chez Walmart 60 % des Canadiens vivent à 10 minutes en voiture ou moins d'une succursale Walmart

des Canadiens vivent à d'une succursale Walmart Selon les estimations, 1 Canadien sur 43 a travaillé pour Walmart Canada

a travaillé pour Walmart Canada Deux bébés sont nés dans des succursales Walmart au Canada ; une fille à la succursale de Saint-Hyacinthe au Québec et une autre fille à la succursale du Dufferin Mall de Toronto

Une expérience nettement canadienne

Walmart Canada fait maintenant partie de la vie au Canada - ceci est illustré par le nombre de produits canadiens emblématiques vendus au cours des 25 dernières années. Voici quelques points saillants (ces chiffres sont approximatifs) :

275 millions de pommes canadiennes*

de pommes canadiennes* 70 millions de tartes au beurre*

de tartes au beurre* 68 millions de sacs de croustilles assaisonnées

de sacs de croustilles assaisonnées 63 millions de sacs de croustilles au ketchup

de sacs de croustilles au ketchup 10 millions de bouteilles de sirop d'érable canadien

de bouteilles de sirop d'érable canadien 5 millions d'emballages de bleuets canadiens*

d'emballages de bleuets canadiens* 750 000 barres Nanaimo *

* depuis le lancement de l'épicerie chez Walmart Canada en 2006

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 410 succursales à l'échelle nationale et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, accueille plus de 750 000 clients par jour. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des employeurs les plus importants au Canada et se trouve parmi les 10 entreprises les plus influentes au pays. Le vaste programme de philanthropie de Walmart Canada vise à aider les familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et versé plus de 350 millions de dollars aux organismes caritatifs canadiens. Pour plus de renseignements, consultez walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

