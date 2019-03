Le secrétaire général de Ligue islamique mondiale condamne les attaques sur des fidèles en Nouvelle-Zélande





LA MECQUE, Arabie saoudite, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Son Excellence le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et président du conseil d'administration de l'Organisation mondiale des universitaires musulmans le Dr Mohammad bin Abdulkarim Alissa publie la déclaration suivante :

La Ligue islamique mondiale condamne les attaques dans les mosquées en Nouvelle-Zélande qui ont coûté la vie à plusieurs douzaines de fidèles innocents, et qui ont fait de nombreux blessés graves. La Ligue islamique mondiale exprime également son profond chagrin et ses condoléances aux familles, amis, et communautés des victimes.

Les attaques terroristes contre les croyants sont l'une des formes les plus cruelles et les plus diaboliques d'incitation et de haine. La barbarie, la haine et la malveillance de cette attaque terroriste extrémiste sont comparables aux actes violents d'Al-Qaïda et Daesh.

Face à tant de cruauté, la communauté mondiale ne peut que répondre par des valeurs d'amour, d'harmonie et de paix.

Pour répondre au fléau de l'extrémisme et de l'islamophobie, il faut que les gouvernements et organisations confessionnelles du monde entier travaillent ensemble pour encourager la tolérance religieuse et la compréhension, et empêcher toutes les formes d'incitation et de haine, notamment toutes les manifestations de haine dirigées à l'encontre de toute religion ou tout groupe ethnique.

Sans action préventive visant à promouvoir les valeurs humaines et morales auprès de nos jeunes générations, nous risquons d'être confrontés à d'autres cycles de violence. La Ligue islamique mondiale s'efforcera d'accroître ses efforts consistant à travailler aux côtés de groupes multiconfessionnels, afin de créer des initiatives visant à promouvoir une plus grande compréhension et tolérance.

La Ligue islamique mondiale prévoit d'envoyer une délégation en Nouvelle-Zélande afin de présenter ses condoléances au nom de Son Excellence le Dr Alissa, et d'apporter son soutien aux familles et communautés impactées.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/836580/Muslim_World_League_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 05:46 et diffusé par :