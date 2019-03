Penta Security présente PALLET X, un porte-monnaie d'avoirs numériques de type institutionnel qui répond aux besoins des entreprises





SÉOUL, Corée du Sud, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Penta Security Systems Inc. a annoncé le lancement de PALLET X, un porte-monnaie de cryptomonnaies évolué destiné à des entreprises d'avoirs numériques comme les bourses de cryptomonnaies et les fournisseurs de services de paiement désireux d'une gestion sûre, efficace et pratique des porte-monnaie. Créé par les meilleurs experts de la sécurité informatique en Corée, qui ont à leur actif plus de 20 années d'expérience professionnelle dans la cryptographie, PALLET X est proposé en tant que dispositif matériel de type serveur permettant un stockage fiable à chaud, avec la possibilité d'intégrer un porte-monnaie à froid.

PALLET X est un porte-monnaie à plusieurs signatures qui nécessite plus d'une signature pour autoriser les transactions. Le contrôle d'accès réparti est essentiel pour maximiser l'efficience systématique de la gestion des avoirs de l'entreprise, tout en offrant une protection efficace contre les tentatives de piratage et les « insiders » malveillants. Parmi les autres fonctionnalités visant à offrir une protection à clé exceptionnelle figurent : un mode cryptographique exclusif conforme aux normes BIP-32/39/44 pour une compatibilité de porte-monnaie tiers ; un module de sécurité matériel (HSM) pour offrir un environnement entièrement digne de confiance pour la création et la gestion de porte-monnaie ; « Shamir's Secret Sharing » pour le stockage avec phrase de restauration pour une plus grande protection des données ; et l'authentification biométrique. Plusieurs bourses coréennes ont déjà déployé PALLET X pour renforcer la sécurité de leurs porte-monnaie.

Parmi les autres produits PALLET figurent un porte-monnaie mobile, un porte-monnaie matériel, un porte-monnaie de type carte, et une puce blockchain optimisée IdO. Ensemble, ils offrent une sécurité continue dans tous les environnements, tout en offrant une liquidité des avoirs et des transactions efficaces. Tous les produits PALLET reposent sur le même fondement technique, Penta Crypto Wallet Framework (PCWF), qui fait appel à des algorithmes et à des protocoles de transaction exclusifs pour offrir une sécurité de type institutionnel. Le lancement d'une solution de dépôt pour les établissements financiers est en cours.

Pour le directeur de la stratégie, DS Kim : « À l'heure où de plus en plus de géants mondiaux de l'informatique encouragent l'adoption de la blockchain, nous attendons une demande croissante pour des solutions de sécurité destinées aux entreprises. En tant que leader reconnu dans le cryptage et que plus grande entreprise de cybersécurité en Asie, nous participons à cet élan en lançant notre plateforme de sécurité de porte-monnaie, laquelle se distingue en offrant une sécurité totale pour tous les environnements d'exploitation, qu'il s'agisse du client ou du serveur. »

À propos de Penta Security

Penta Security Systems Inc. est un leader des solutions et services de sécurité des données, de l'IdO et de la blockchain. Avec 22 années de savoir-faire dans les connexions sécurisées, Penta Security est le plus grand fournisseur de cybersécurité en Asie, comme l'a reconnu Frost & Sullivan, et elle détient la plus grande part de marché dans la région APAC pour le secteur des pare-feu pour applications Internet (WAF). Penta Security continue de promouvoir l'innovation en tant que pionnier de la sécurisation des environnements utilisant la blockchain. Pour de plus amples informations sur Penta Security, rendez-vous sur www.pentasecurity.com. Pour les demandes de renseignements sur les partenariats, envoyez un courriel à info@pentasecurity.com.

