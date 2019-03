CNseg et Fenaber réunissent le marché au plus grand évènement de la réassurance d'Amérique du Sud





La reprise de l'économie brésilienne attire les réassureurs et les courtiers internationaux.

RIO DE JANEIRO, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- La 8ème Conférence sur la Réassurance de Rio de Janeiro, l'évènement majeur du calendrier de la réassurance en Amérique du Sud, se tiendra les 8 et 9 avril. Organisé par la Confederação das Seguradoras (CNseg ? Confédération des assureurs) et Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber ? Fédération nationale des entreprises de réassurance), le sujet de l'évènement sera « Réassurance : Soutenant le développement. »

D'après le président de CNseg, Marcio Coriolano, en raison de la croissance continue des activités entre les assureurs et les réassureurs, la participation à l'évènement de réassurance annuel prend de l'essor chaque année. « Les perspectives prometteuses du marché brésilien des assurances attirent les réassureurs et les spécialistes internationaux. La croissance prévue du PNB de 2,5 % et les nouvelles mesures, telles que les réformes structurelles et de la sécurité sociale, ouvrent la voie à une possible inclusion de différentes couches de la population aux marchés de consommation, de la prévention de risque et de la protection des patrimoines, des revenus, de la vie et de la santé », souligne M. Coriolano.

Sept cents participants, à la fois brésiliens et étrangers, sont attendus. L'ordre du jour de l'évènement porte sur des questions telles que les opportunités que les villes inteligentes créent au secteur et les perspectives d'expansion de la couverture du cyber-risque, notamment avec l'avènement de la loi brésilienne sur la protection des données.

Paulo Pereira, président de la Fédération nationale des entreprises de réassurance (Fenaber), souligne que la conférence est une occasion exceptionnelle de favoriser une immersion dans le marché mondial de réassurance. « De l'ordre du jour à la sélection des conférenciers, tous les efforts des personnes engagées dans l'organisation visent à promouvoir le secteur mondial de la réassurance et à montrer son importance pour le développement de l'économie, compte tenu des risques encombrants que les réassureurs supportent. Le Brésil est l'un des marchés les plus prometteurs pour l'expansion des opérations de réassurance et de courtage au cours des prochaines années », a ajouté M. Pereira.

Aujourd'hui 142 réassureurs, qui acceptent les risques d'un marché robuste des assurances, sont autorisés à exercer leurs activités au Brésil: 16 locaux (ayant leur siège au Brésil), 40 admis (ayant leur siège à l'étranger, avec des bureaux de représentation au Brésil) et 86 éventuels (des sociétés étrangères ayant leur siège à l'étranger, sans bureaux de représentation au Brésil). La prévision des primes pour 2018, y compris les plans d'assurance-maladie supplémentaires, sont de l'ordre de 120,9 milliards USD. Le marché d'assurance est garanti par des dispositions techniques et des réserves financières libres correspondantes à 326,1 milliards USD. Pour vous enregistrer, rendez-vous sur : eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/8-encontro-de-resseguro-do-rio-de-janeiro/

