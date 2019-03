ORENDA Inc. lance simultanément dans le monde entier le jeu de tir « Alien Cruise », débordant de stratagèmes





TOKYO, 18 mars 2019 /CNW/ -

- Le jeu met en vedette un style artistique charmant pour Nintendo Switch (TM) destiné aux Amériques -

ORENDA Inc., dont le siège social se trouve à Tokyo, a lancé, de manière simultanée à l'échelle de la planète, le jeudi 14 mars 2019 le jeu de tir « Alien Cruise » conçu pour la console Nintendo Switch (TM).



Qu'est-ce qu'Alien Cruise?

Alien Cruise est un jeu de tir de conception populaire dessiné à la main qui est quelque peu nostalgique. En dépit de son apparence, le jeu est très amusant en raison des nombreux stratagèmes qui rappellent les chefs-d'oeuvre du passé et aussi des attaques ennemies nouvelles et surprenantes.



Quatre légumes-pilotes ravagent diverses planètes

Les joueurs commandent des vaisseaux spatiaux pilotés par quatre légumes. Une sélection de personnages santé s'offre à vous : un haricot, une carotte, une pomme de terre et une tomate extraterrestres pilotant chacun son aéronef de prédilection.

Vivez des batailles formidables à 2 joueurs

Avec le mode multijoueurs de ce jeu, 2 joueurs peuvent travailler de concert à partir de la même console. Si l'un d'eux n'a plus de vies, il peut renaître de ses cendres grâce à celles dont son compagnon dispose. En plus de cela, les joueurs peuvent s'échanger des objets. Les joueurs peuvent donc choisir de joindre leurs forces ou de s'affronter, ce qui ajoute variété et unicité au mode multijoueurs. Essayez absolument ce jeu en compagnie d'un ami.



Résumé du produit Alien Cruise (version nord-américaine)

Titre : Alien Cruise Producteur : ORENDA Inc. Date de sortie : 14 mars (jeudi) 2019 Prix : 11,39 $ US Moyen d'achat : Téléchargement uniquement Type : Tir Âge approprié : 13 ans et plus Plate-forme : Nintendo Switch (TM) Nombre de joueurs : 1 à 2 Langues offertes : Japonais, anglais, mandarin (traditionnel, simplifié), italien, français, allemand, espagnol Vidéo promotionnelle officielle : https://www.youtube.com/watch?v=DK1_5YkZxmQ&feature=youtu.be (C) 2019 Cotton Game. Produit par ORENDA Inc.

Site Web officiel : https://orenda.co.jp/

Chaîne YouTube officielle d'ORENDA :

https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg

