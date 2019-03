Facebook poursuit ses efforts pour protéger l'élection canadienne de 2019





Facebook lancera la Bibliothèque des publicités et confirmera l'identité des annonceurs pour se conformer au projet de loi C-76

TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Redoublant ses efforts continus pour garantir l'intégrité du processus électoral, Facebook Canada a dévoilé de nouveaux détails concernant ses outils liés à la transparence des publicités dont le lancement au Canada est prévu avant la fin de juin 2019, avant les élections fédérales au Canada.

Conformément aux exigences du projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections, Facebook lancera la Bibliothèque des publicités au Canada pour faire en sorte que l'authenticité et la transparence soient au coeur même de la publicité payée sur Facebook. Facebook demandera aux annonceurs de confirmer leur identité avant de mettre en ligne des publicités à caractère politique, reliées aux élections et reliées à un enjeu électoral, incluant les publicités qui réfèrent à un candidat. Par ailleurs, pour élaborer sa politique sur les publicités qui touchent des enjeux de société au Canada, Facebook travaille en collaboration avec un groupe consultatif formé d'importants acteurs canadiens issus de divers horizons politiques.

« Conscients de l'importance du projet de loi C-76 et des enjeux potentiels, nous déployons de grands efforts pour offrir à la population canadienne des outils qui permettent d'assurer la transparence des publicités politiques. Nous mettons sur pied cette bibliothèque et d'autres processus avec une perspective canadienne, tout en appliquant les enseignements tirés d'efforts similaires déployés ailleurs dans le monde », explique Kevin Chan, directeur des politiques publiques à Facebook Canada. « Nous prenons très au sérieux la protection de l'intégrité des élections sur Facebook, et nous nous engageons à promouvoir la démocratie canadienne. C'est pourquoi nous consacrons autant d'heures, d'énergie et de ressources à ces questions. »

Bibliothèque des publicités : Plus de transparence publicitaire au Canada

Les Canadiens doivent être mieux informés sur les publicités auxquelles ils sont exposées, surtout celles à caractère politique, reliées aux élections et reliées à un enjeu électoral, incluant les publicités qui réfèrent à un candidat.

La Bibliothèque des publicités regroupera les publicités de nature politique qui s'adressent aux Canadiens. Ces publicités archivées pourront être consultées pendant sept ans, dans le monde entier, par toute personne qui possède ou non un compte Facebook. La structure exacte du système d'archives est toujours en développement, mais essentiellement :

Les Canadiens discerneront ces publicités dans le Fil d'Actualité , car elles porteront la mention «?payée par?».

, car elles porteront la mention «?payée par?». Lorsque l'internaute cliquera sur la mention «?payée par?», il sera dirigé vers la Bibliothèque des publicités.

La Bibliothèque comprendra de l'information sur la performance des publicités, comme l'argent investi dans une pub et le nombre de personnes l'ayant vue, ainsi que leur âge, sexe et lieu de résidence.

La Bibliothèque des publicités s'inspire de l'outil de transparence de Facebook «?Informations et publicités ? », qui permet aux internautes de voir toutes les publicités actives à partir d'une page, qu'ils fassent partie ou non du public cible de la publicité.

Autoriser les annonceurs avant l'élection

La Bibliothèque de publicités regroupera non seulement les publicités électorales, mais également les «?publicités touchant des enjeux de société?» -- c'est-à-dire des publicités qui n'appuient pas explicitement un candidat ou un parti politique, mais qui mettent de l'avant des questions hautement politisées.

Les annonceurs qui souhaitent diffuser au Canada des publicités qui font allusion à des personnalités politiques, à des partis politiques, à des élections ou des questions d'importance nationale devront d'abord passer par un processus d'autorisation des publicités et respecter les lois applicables. Même si la grande majorité des publicités sur Facebook sont diffusées par des organismes légitimes, Facebook travaillera à la détection systématique des publicités à caractère politique qui s'adressent à des Canadiens et vérifiera si l'annonceur a complété le processus d'autorisation. Les publicités provenant d'annonceurs n'ayant pas été autorisés seront rejetées.

Déterminer les enjeux qui comptent pour les Canadiens

Au Canada, où il n'existe pas de lois ou d'agences qui dressent la liste des enjeux nationaux qui doivent être intégrés dans la Bibliothèque, Facebook mobilise des acteurs canadiens importants qui représentent un large spectre politique. À la lumière des résultats de ces efforts, et en s'appuyant sur les enseignements tirés dans le monde entier, Facebook s'affaire à rendre ses systèmes capables de mieux déceler les publicités canadiennes à caractère politique ou portant sur des enjeux nationaux.

Le groupe est formé des personnes suivantes :

Megan Leslie , PDG de WWF Canada, et ancienne chef adjointe du Nouveau parti démocratique du Canada

, PDG de WWF Canada, et ancienne chef adjointe du Nouveau parti démocratique du Antonia Maioni , doyen de la Faculté des arts, Université McGill

, doyen de la Faculté des arts, Université McGill Ry Moran , directeur général du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Université du Manitoba

, directeur général du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Université du Ray Novak , directeur général de Harper & Associates, et ancien chef de cabinet du premier ministre Stephen Harper

, directeur général de Harper & Associates, et ancien chef de cabinet du premier ministre David Zussman , professeur adjoint à l'École d'administration publique, Université de Victoria , et ancien titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public, Université d' Ottawa

