Innodisk met en valeur des solutions d'IAdO intégrées avec ses partenaires stratégiques à l'Embedded World de 2019





Innodisk est à l'Embedded World à Nuremberg pour présenter ses plus récentes innovations dans l'IAdO pour le marché de l'industrie dans le monde de l'embarqué

NUREMBERG, Allemagne, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets est déjà bien engagée. Innodisk apporte à l'Embedded World 2019 sa gamme de solutions prêtes pour l'IAdO, notamment avec reconnaissance de visage, internet du véhicule et solutions prêtes pour usine intelligente. Son stand sera le siège de plusieurs démonstrations présentant le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans des scénarios d'IdO (internet des objets), et mettra par ailleurs en valeur les toutes dernières innovations d'Innodisk dans les cartes pour mémoire, stockage et expansion.

Pour combattre les conditions les plus rigoureuses rencontrées sur le terrain, Innodisk lance son disque à semi-conducteur (SSD) ultra résistant Fire Shield. Ce dispositif flash fortement cuirassé a été soumis à un long test prolongé d'exposition à la flamme pendant 30 minutes à 800 °C sans manifester la moindre perte de données et a pu surmonter tout ce qui lui était infligé. Avec des scénarios embarqués et industriels moins extrêmes, mais tout aussi éprouvants, les tout nouveaux SSD 3D NAND et PCIe d'Innodisk sont tout aussi prêts à affronter les demandes de l'IAdO.

Une performance robuste de mémoire est essentielle pour les applications de l'IdO en périphérie de réseau. Le stand à l'Embedded World exposera le portefeuille complet de DDR4 d'Innodisk avec ses capacités de résistance à la sulfuration, et sa conception spécifique pour subir les conditions difficiles de zones industrielles polluées.

Comme l'espace en périphérie est limité, Innodisk a également conçu et mis au point une gamme complète de cartes d'expansion M.2 afin de faciliter une expansion facile de systèmes. La toute dernière carte M.2 Graphics représente le fer de lance de cette poussée vers la périphérie promettant un signal stable et robuste dans un facteur d'encombrement compact.

Rejoignez Innodisk à l'Embedded World pour en apprendre davantage sur nos solutions prêtes pour l'AIdO et nos produits novateurs.

Stand n° 1-259, 1-261, hall 1

2019/02/26 - 2019/02/28

Nuremberg, Allemagne

À propos d'Innodisk

Mise en avant sur le classement de Forbes Asie parmi les 200 'sociétés en dessous du milliard', Innodisk est une société fournisseuse orientée sur le service associé aux mémoires flash, modules DRAM et produits périphériques embarqués pour applications de l'industrie et des entreprises. Avec des clients satisfaits sur l'ensemble des marchés du stockage embarqué, du stockage dans le nuage, de l'aérospatiale, de la défense et bien d'autres, nous nous distinguons par notre engagement à fournir des solutions personnalisables, fiables, et un service sans pareil.

Fondée en 2005 et basée à Taïpei à Taïwan, l'équipe d'ingénierie et de ventes d'Innodisk apporte son assistance partout dans le monde à une clientèle en Chine continentale, en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Pour davantage d'informations sur Innodisk, veuillez visiter https://www.innodisk.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/826937/Innodisk_is_at_Embedded_World_in_Nuremberg.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/826938/Innodisk_Corporation_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 02:42 et diffusé par :