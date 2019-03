Les Prix JUNO 2019 célèbrent les plus grandes réalisations musicales du pays, diffusée en direct sur CBC





Corey Hart intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Participation surprise de l'icône internationale Sting

Performance exclusive de Shawn Mendes depuis l'Europe

Avril Lavigne a gagné Le JUNO du Choix du public présenté par TD

LONDON, ON, le 17 mars 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont pris place à Budweiser Gardens ce soir pour la plus grande soirée de récompenses musicales du Canada. La diffusion en direct, animée par Sarah McLachlan, a été diffusée sur CBC, CBC Radio One, CBC Music, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, et mondialement sur cbcmusic.ca/junos . Cet événement très attendu a commencé avec Loud Luxury, dont les membres originaires de London ont pris place sur scène pour livrer un spectacle accompagnés de la fanfare de Western University.

Les artistes incarnant la crème de la crème du pays ont pu rapporter chez eux quelques-uns des prix les plus prestigieux de la fin de semaine JUNO. L'étoile montante de la musique pop, bülow , a reçu le prix Révélation de l'année 2019, commandité par FACTOR, le gouvernement du Canada et les Radiodiffuseurs privés du Canada.

L'un des talents les plus impressionnants du Canada, Jessie Reyez , a reçu l'Enregistrement R&B/soul de l'année, présenté par CBC Music. Arkells , a remporté le prix Album rock de l'année au Dîner de gala et présentation des prix JUNO hier soir, a également remporté ce soir le prix Groupe de l'année présenté par Apple Music. La vedette de country canadienne Brett Kissel a remporté l'Album country. Avril Lavigne, a pris le prix JUNO Fan Choice Award présenté par TD

Après avoir gagné quatre prix majeurs hier soir, Shawn Mendes a aussi rapporté l'Album de l'année commandité par Music Canada et a ravi ses admirateurs avec un spectacle exceptionnel depuis l'Europe, où il est actuellement en tournée.

La soirée a été marquée par l'intronisation au Panthéon de la musique canadienne de Corey Hart , auteur-compositeur-interprète légendaire. Présenté par Sarah McLachlan, l'animatrice, Hart était honoré pour avoir la grande réussite du Canada. Les admirateurs ont eu la chance de regarder son premier performance en direct depuis 20 ans- ses chansons « Never Surrender » et « Sunglasses at Night »

LA LISTE COMPLÈTE DES GAGNANTS WWW.JUNOAWARDS.CA.

La soirée a été parsemée de 11 incroyables spectacles, dont le retour exceptionnel des idoles du public Arkells ; Bahamas , l'album de l'année d'adulte 2019 ; Coeur de pirate , auteure-compositrice-interprète et pianiste francophone aux côtés du rappeur Loud ; Jeremy Dutcher aux côtés du violoniste Blake Pouliot ; NAV , artiste populaire d'enregistrement hip-hop; l'animatrice Sarah McLachlan aux côtés Whitehorse ; et le duo de musique country The Reklaws ; et l'album pop de l'année Tyler Shaw.

Le communiqué de presse en entier.



SOURCE L'academie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 00:41 et diffusé par :