La série Acrich NanoDriver de Seoul Semiconductor a été sélectionnée pour un prix Sapphire à Strategies in Light 2019

Seoul Semiconductor (KOSDAQ 046890), un innovateur mondial de premier plan en produits et technologie DEL, s'est vu décerner un prix Sapphire 2019 de LEDs Magazine, présenté chaque année dans le cadre de Strategies in Light par LEDs Magazine, l'éditeur éminent de l'industrie de l'éclairage, pour ses pilotes de DEL ultraminiatures de la série Acrich NanoDriver.

Nommés lauréats de la catégorie de prix Sapphire « CI & Composants électroniques pour l'éclairage à semi-conducteurs », les pilotes de DEL de technologie avancée de la série Acrich NanoDriver de Seoul Semiconductor sont dotés d'une topologie de puissance unique permettant de réduire leur taille, d'augmenter le rendement et de réduire les coûts ? avec des densités de puissance jusqu'à 10 fois supérieures et une réduction jusqu'à 30 % des composants extérieurs aux pilotes de DEL traditionnels.

Les dispositifs de la série Acrich NanoDriver sont les pilotes de DEL miniatures les plus compacts au monde, mesurant seulement 13,5mm2 avec un profil de 1,42mm, et sont disponibles en quatre versions de 16W et 24W de puissance nominale pour un éclairage DEL d'une puissance d'entrée de 120V ou 230V (50 ? 60Hz). Fabriqués avec la technologie Acrich brevetée de Seoul Semiconductor, les dispositifs de la série Acrich NanoDriver comportent un CI fixé directement au substrat, ce qui réduit considérablement la taille du pilote.

« La nouvelle série NanoDriver change la donne pour les concepteurs d'éclairage en leur permettant de réduire la taille, le poids et le volume de leurs appareils d'éclairage », a expliqué Nam Ki-bum, vice-président exécutif des ventes chez Seoul Semiconductor. « Cette percée en termes de réduction de la taille de la série Acrich NanoDriver résulte de l'investissement continu de la société dans une technologie DEL haute tension, combinée à une topologie de puissance unique qui réduit la taille, augmente le rendement et réduit les coûts. »

« Nous offrons ces pilotes de DEL spécifiquement aux concepteurs d'éclairage de petite et moyenne taille de moins de 24W, tel que les ampoules, les filaments, l'éclairage fluorescent et les plafonniers. Nous estimons que la valeur du marché mondial s'élève à environ 3 milliards USD. Seoul Semiconductor va s'attacher à répondre aux exigences actuelles et futures du marché grâce à sa technologie brevetée Acrich NanoDriver », a ajouté Nam.

Les pilotes sont certifiés UL, assurent un fonctionnement à faible composante de courant alternatif exempt de scintillement pour les gradateurs à coupure de phase et sont conformes à California Title 24, ce qui permet aux concepteurs d'éclairage de répondre aux exigences les plus rigoureuses en termes de conception, y compris un faible scintillement, un facteur de puissance élevé, un EMI Classe B et une surtension de 2kV.

En outre, Seoul Semiconductor a récemment gagné des litiges de brevets engageant des pilotes de DEL, intentés à l'encontre de deux entreprises d'éclairage aux États-Unis en septembre et en octobre 2018.

Pour en savoir plus sur les pilotes de DEL ultraminiatures avancés de la série Acrich NanoDriver, consulter : http://www.seoulsemicon.com/en/technology/drivers/

À propos des prix Sapphire

Les prix Sapphire ont été le premier programme de prix de l'industrie de l'éclairage à se focaliser sur le marché de l'éclairage à semi-conducteurs (Solid-State Lighting, SSL) basé sur la DEL dans une optique de technologie habilitante et de conception élégante afin de reconnaitre les vraies vedettes de la technologie. Le processus d'adjudication, géré par des experts indépendants de l'industrie, culmine en un Gala des Prix dans le cadre de Strategies in Light, qui braque les projecteurs sur les lauréats de multiples catégories de produits.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des DEL pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de DEL, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits DEL innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une DEL nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une DEL sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les pilotes de DEL de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de DEL CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies DEL CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit DEL basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure aux DEL traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

