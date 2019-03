HANA&SHIDA à la Fashion Week de Shenzhen : une étoile montante sur le marché chinois du vêtement pour enfants





SHENZHEN, Chine, 17 mars 2019 /PRNewswire/ -- La marque chinoise de vêtements pour enfants HANA&SHIDA a organisé, le 16 mars, un défilé de mode afin de promouvoir sa collection automne-hiver 2019, lors de la Fashion Week de Shenzhen. Le couturier de la marque est monté sur le podium et a fermé le défilé sous les applaudissements du public.

La collection éponyme est infusée d'éléments magiques. Elle est inspirée du film classique Mary Poppins, un favori depuis l'enfance de Shida, cofondatrice et directrice de la création de HANA&SHIDA. Plusieurs scènes de la vie quotidienne ont été intégrées au show, telles qu'un pique-nique, une visite du jardin, une dégustation de thé et une routine de danse, contribuant ainsi à créer une atmosphère pleine de joie qui reflète la conviction de la marque en la joie de l'innocence enfantine. Celle-ci est partagée par toute personne qui garde une âme d'enfant à l'âge adulte.

Des couleurs vives, des costumes légèrement rétro et des détails d'accessoires qui résonnent avec le thème prennent vie sur le podium. Les silhouettes de petits animaux et de plantes, ainsi que de charmants pingouins naïfs avec des marguerites éparpillées, des perroquets et des parapluies, entre autres éléments mignons, renforçaient les expressions vivantes et imagées sur le visage des enfants modelant la ligne de vêtements.

Depuis son lancement en Chine en 2015, HANA&SHIDA a suscité un véritable intérêt et a évolué pour devenir une marque établie de vêtements haut de gamme pour enfants. En plus du déploiement de la collection limitée de vêtements pour parents et enfants, la société a également collaboré avec plusieurs artistes et organisations artistiques. Les débuts de la marque à la Fashion Week de Shanghai, en 2018, ont fait sensation.

Hana, la cofondatrice de HANA&SHIDA, est décoratrice d'intérieur, tandis que sa soeur et cofondatrice, Shida, est une boulangère diplômée du « Le Cordon Bleu ». Elles aiment la vie et se passionnent pour les voyages et l'innovation. Elles ont leurs propres opinions sur la beauté de la vie et sont tout à fait convaincues que tout le monde a la possibilité de profiter de la vie. Au cours d'un séjour prolongé dans le sud de la France, elles ont fini par croire que leur mission était de transmettre cette beauté à travers une marque et elles ont décidé de créer une marque qui est synonyme de style de vie. Elles préconisent que chaque enfant a le droit de vivre une enfance heureuse et elles les encouragent à développer leurs capacités à apprécier la beauté par l'exploration de soi.

Une fois encore, le sujet dont le monde parle, HANA&SHIDA a de nouveau le potentiel de devenir l'une des marques chinoises de vêtements pour enfants émergentes les plus emblématiques, car les marques chinoises attirent de plus en plus l'attention du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836777/HANA_SHIDA_at_Shenzhen_Fashion_Week.jpg

Communiqué envoyé le 17 mars 2019 à 17:07 et diffusé par :