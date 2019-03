Avis aux médias - Convocation de presse - Une coalition d'élus et de représentants de la société civile dénonce l'usage abusif de la force dans le métro de Montréal

M. Lionel Perez, chef d'Ensemble Montréal, et M. Marvin Rotrand, conseiller de la Ville du district de Snowdon, se joignent à plusieurs organismes afin de dénoncer les cas d'usage abusif de la force par les agents de la STM, notamment l'épisode...

La STQ informe ses clients que le service maritime de la traverse Matane­-Baie-Comeau-Godbout est malheureusement de nouveau interrompu, et ce, pour plusieurs jours, à la suite d'un contact du NM Apollo avec le quai de Matane samedi....

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs suite à un incident qui est survenu lorsque le traversier Apollo a heurté le quai à Matane hier. Le BST recueillera des informations et évaluera l'événement. Le...

17 h - Le Ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou...

Le ministère des Transports a présenté cette semaine, lors d'une rencontre avec la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et les représentants du comité SOS 117, les premiers résultats de la mise à jour de l'étude d'opportunité en vue d'un...