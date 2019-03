KING PING participe à la Fashion Week de Shenzhen et présente sa collection Automne-Hiver 2019 « illimitée »





SHENZHEN, Chine, 17 mars 2019 /PRNewswire/ -- Wang Ping, designer et propriétaire de la marque KING PING, a défié les limites du monde physique en présentant la nouvelle collection de la nouvelle collection de sa marque, au cours de la Fashion Week de Shenzhen 2019, qui a débuté le 14 mars. Cette année, au cours de la Fashion Week de Shenzhen, la marque a organisé un défilé de mode sur le thème de la « réflexion », afin de promouvoir sa collection Automne-Hiver 2019 ; la gamme de produits récemment élaborée reflète la philosophie de M. Wang, qui souhaite éliminer les frontières et les contraintes et suivre son coeur au moment de concevoir des chaussures. La collection Construction déconstruit différents tissus de multiples façons et la collection Wormhole (« trou de ver ») montre comment le designer interprète l'intersection 3D de deux univers, tandis que la collection One se compose d'une chaussure créée d'une seule pièce de cuir, sans couture. Pour chacune des chaussures de ses collections, M. Wang cherche toujours à libérer l'ouverture d'esprit et l'intégration du design, grâce à sa philosophie « illimitée » de l'art. En plus d'insuffler à ses créations un concept à facettes multiples, le créateur a imaginé ses chefs-d'oeuvre en mettant l'accent sur l'art, dans le but de bouleverser la façon conventionnelle dont les gens pensent la mode. Le défilé qu'il a présenté repousse les limites de la mode telle qu'on peut l'imaginer.

M. Wang a débuté sa carrière dans ce nouveau domaine il y a plus de vingt ans. Il fait partie des pionniers chinois à avoir mis au point une marque de designer, avec ses créations de chaussures originales. Au cours des dix dernières années, il a été juge dans de grands concours de design, chinois et internationaux. Créateur de chaussures, il conçoit également des vêtements, des bijoux, des meubles et des aménagements d'intérieur et chacune de ses oeuvres est entièrement faite à la main. Il associe des tissus bruts et un savoir-faire artisanal à une expérience esthétique axée sur le design, créant ainsi des chaussures à la fois belles, confortables et pratiques. M. Wang ne s'est jamais départi de sa mission originale, qui est de proposer des créations méticuleusement pensées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836772/KING_PING_attends_Shenzhen_Fashion_Week.jpg

Communiqué envoyé le 17 mars 2019 à 15:19 et diffusé par :