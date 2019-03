Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le défilé de la Saint-Patrick à Montréal

Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au traditionnel défilé de la Saint-Patrick qui se déroule aujourd'hui au centre?ville de Montréal. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région...

Mme Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal et M. Pierre Lessard-Blais, maire de...