Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Saint-Patrick

Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Patrick au Canada et partout dans le monde

OTTAWA, le 17 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Saint-Patrick est célébrée au Canada et partout dans le monde. Cette journée dédiée à saint Patrice, le saint patron d'Irlande, est devenue l'une des traditions irlandaises les plus populaires. La Saint-Patrick est soulignée aux quatre coins du pays par des défilés ainsi que de la musique et de la danse traditionnelles. Elle nous offre l'occasion de mettre en valeur l'apport considérable de la communauté irlandaise du Canada à notre société et de célébrer la richesse de sa culture et de son patrimoine.

Notre pays est fier de compter plus de 4,5 millions de Canadiens d'origine irlandaise. De Vancouver à St. John's, les Irlandais ont grandement contribué à bâtir le pays accueillant, diversifié, inclusif et prospère que nous connaissons aujourd'hui.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'invite tous les Canadiens à prendre part aux festivités de la Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick! Lá fhéile Pádraig sona dhaoibh!

